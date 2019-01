Albano e Romina incantano in TV: gli occhi emozionati di lui fanno sognare

Albano e Romina emozionano su Canale5: fan in delirio sui social

Albano e Romina Power sono tra le coppie più amate nel mondo della musica e dello spettacolo. Tantissimi sono ancora oggi i fan che sognano di vederli tornare insieme e il fatto che sia siano riavvicinati, dopo anni e anni dalla loro separazione, ha riacceso le speranze di molti. Stasera, durante la messa in onda di 55 passi nel sole (lo speciale dedicato ad Albano su Canale 5), i loro duetti hanno emozionato i telespettatori che, sui social, sono letteralmente impazziti per lo show. Uno dei momenti che ha mandato in delirio i fan della coppia, però, è proprio quello relativo all’entrata di Romina in scena.

Albano incantato da Romina a 55 passi nel sole: gli occhi emozionati di lui fanno sognare i fan

Gli occhi sognanti di Albano che, quasi commosso, ha accolto Romina Power sul suo palco, hanno detto molto di più di mille parole stasera. Il pubblico attivo sui social non ha potuto fare a meno di notare lo sguardo emozionato del cantante che, per dare inizio allo spettacolo, ha scelto proprio la sua compagna di sempre. Non sappiamo se la coppia deciderà mai di ritornare insieme. Entrambi, stasera, al gossip sul loro conto hanno deciso di rispondere con ironia e, subito dopo, hanno lasciato che fosse la musica a parlare.

Albano e Romina sempre più complici ma lui ribadisce: “I rapporti di coppia sono finiti”

Albano, in una recente intervista pubblicata dal settimanale Oggi, in merito agli attuali rapporti con Romina e Loredana Lecciso ha dichiarato: “Sono le donne più importanti della mia vita, ma i rapporti di coppia sono finiti lasciando il meglio di cià che c’è stato. Dopo tanta tensione e tanto lavoro per scioglierla, con entrambe oggi ho un legame fatto di rispetto e dialogo. Valori che trasferisco ai ragazzi. Un’armonia che per me è un successo”.