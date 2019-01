Albano: “Loredana e Romina le donne più importanti della mia vita, ma è finita”

Albano confessa: “Loredana e Romina le donne più importanti della mia vita, ma i rapporti di coppia sono finiti”

Il triangolo amoroso che da sempre ha visto Loredana Lecciso e Romina Power contendersi l’attenzione di Albano Carrisi sembra destinato ad essere una storia senza fine. E degli attuali rapporti con le sue ex, intervistato da Gente, il cantante di Cellino è tornato a parlarne oggi. Nella sua intervista, a tal proposito, ha ribadito: “Romina e Loredana sono le donne più importanti della mia vita, ma i rapporti di coppia sono finiti lasciando il meglio di cià che c’è stato. Dopo tanta tensione e tanto lavoro per scioglierla, con entrambe oggi ho un legame fatto di rispetto e dialogo. Valori che trasferisco ai ragazzi. Un’armonia che per me è un successo”.

Albano: ecco quando ha deciso che non si sarebbe più ritirato della scene

Albano, dopo aver affermato per mesi e mesi che avrebbe lasciato il mondo della musica, ha recentemente ritrattato le sue dichiarazioni in merito al suo ritiro a vita privata. “Ammetto che ho pensato che la mia carriera fosse al capolinea” ha spiegato lui “Vivere senza cantare sarebbe stata mezza tragedia, mi sono state tolte tante cose nella vita ma anche la voce mi sembra troppo”. Quando ha capito che per lui sarebbe stato possibile continuare a lavorare? “A ottobre qualcosa è cambiato” ha raccontato “A Mosca ho sostenuto quattro ore di prove e altrettante di concerto. Quella resistenza mi ha fatto capire che le cose si stavano rimettendo a posto”.

Albano torna a parlare di Ylenia: Romina spera ancora in un ritorno della figlia

La scomparsa di Ylenia Carrisi rimane sicuramente una ferita aperta che difficilmente si risanerà nel cuore di Albano e Romina. “Ho affrontato il dramma di Ylenia in modo razionale” ha raccontato il cantante di Cellino San Marco nella sua intervista “Romina e mia madre, invece, sostenevano che lei sarebbe ritornata. Romina lo pensa ancora… magari fosse così”.