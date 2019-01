Fabrizio Moro canta e dimentica il testo a 55 passi nel sole: l’emozione lo blocca

Fabrizio Moro dimentica il testo della sua canzone a 55 passi nel sole: l’emozione gioca un brutto scherzo allo show di Albano

A prendere parte al grande show di Albano Carrisi, stasera, a Canale 5 è stato inviato anche Fabrizio Moro. Il cantante a 55 passi nel sole è entrato in scena cantando Pensa (la canzone che gli fece conquistare la prima vittoria a Sanremo). Moro, una volta finita l’esibizione, ha poi voluto fare un personale regalo ad Albano Carrisi e alla figlia Cristel (presentatrice della serata). Ai due Fabrizio ha voluto dedicare Portami via, il pezzo che lui stesso scrisse diverso tempo fa per la figlia e che, per questo motivo, ha ritenuto fosse perfetto per il momento. Una volta partita la musica, praticamente subito dopo l’inciso, Moro si è però fermato. Il motivo? Lo ha voluto spiegare lui stesso raccontando, ad Albano e ai presenti allo spettacolo, di essere stato sopraffatto dall’emozione. Tanto da non riuscire a cantare.

Fabrizio Moro ospite a 55 passi nel sole: il cantante dimentica il testo di Portami via ma fa commuovere Cristel Carrisi e Albano

Al termine dell’esecuzione di Portami Via, prima che Albano lo riempisse di complimenti, Fabrizio Moro ha subito preso la parola per dire: “Tu sai meglio di me che ci sono dei momenti, quando sei sul palco, che sono delle fotografie che ti rimarranno impresse per sempre. Allora in quel momento in cui ho iniziato la canzone, io guardavo te e tua figlia e mi sono perso una parte di testo, perché immaginavo io con mia figlia. E questa cosa qui mi ha bloccato un attimo il respiro. È una fotografia che rimarrà sempre dentro di me”. Il discorso di Moro è stato così toccante da far commuovere tutti i presenti in studio (Albano e Cristel compresi). Parlare di errore, dunque, adesso riesce difficile. Perché la confessione di Fabrizio insieme alla sua emozione, di fatto, hanno reso tutto perfetto.

Cristel Carrisi in lacrime a 55 passi nel sole ricorda la sorella Ylenia

Fabrizio Moro non è stato l’unico a far emozionare i Carrisi stasera. Cristel per esempio, poco prima dell’ingresso del cantante, nel ricordare la sorella Ylenia non è riuscita a trattenere le lacrime a 55 passi nel sole. Alla figlia di Albano e Romina (scomparsa negli anni ’90) è stata dedicata una poesia e un filmato, per dare spazio alla sua memoria anche stasera, che per Albano la famiglia si è riunita.