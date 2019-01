55 passi nel sole, Cristel in lacrime: il ricordo della sorella Ylenia la commuove

Cristel Carrisi in lacrime a 55 passi nel sole: il ricordo della sorella Ylenia la commuove

Nello show di Albano, in cui la famiglia Carrisi ha avuto ampio spazio stasera, non poteva non mancare l’omaggio a Ylenia (la figlia di Albano e Romina scomparsa nel ’90). Di lei si è parlato a 55 passi nel sole in un momento particolare. Il cantante di Cellino, la Power e Lino Banfi sono stati invitati sul palco a recitare una poesia dedicata ai figli. A chiudere il loro intervento, poi, è stato scelto un filmato, annunciato dalla figlia Cristel (che ha presentato la serata). A giocare un brutto scherzo a quest’ultima, però, è stata l’emozione. Nell’RVM sarebbe apparsa da li a poco la sorella Ylenia, e il solo parlare di lei ha fatto così tanto emozionare Cristel da non riuscire a farle trattenere le lacrime.

“Una casa grande fa un ombra grande. A volte nella vita non ci rendiamo conto che quando si vive un momento potrebbe essere per l’ultima volta”. Queste le parole che hanno fatto commuovere Cristel Carrisi stasera (e anche la sorella Romina Junior, presente tra il pubblico). Per riuscire a finire il suo discorso la figlia di Albano ha dovuto dare sfogo alle proprie lacrime, fare un profondo respiro e iniziare da capo. “Ci sono delle immagini, girate durante un viaggio fatto negli Stati Uniti in cui, per l’ultima volta, eravamo tutti insieme” ha poi concluso la stessa, con la voce strozzata dal pianto, prima di mandare sul videowall alcune immagini della famiglia Carrisi quando, con loro, c’era ancora Ylenia.

Albano e Romina show: la coppia conquista i social e i fan

Albano e Romina, con le loro voci e la loro complicità, hanno letteralmente fatto sognare i fan questa sera. Sui social tantissimi quelli che si sono detti entusiasti dello show.