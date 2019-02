Ascolti tv giovedì 31 gennaio, successo per Che Dio ci aiuti, Isola dei Famosi in calo

Nuovo boom di ascolti ieri per la serie con Elena Sofia Ricci

Gli ascolti di ieri, giovedì 31 gennaio, hanno visto protagoniste di un nuovo faccia a faccia Elena Sofia Ricci e Alessia Marcuzzi. La prima è tornata in onda su Rai1 con il consueto appuntamento con Che Dio ci aiuti 5. La nuova puntata della popolare serie, giunta ormai alla quinta edizione, ha tenuto davanti al teleschermo 5.682.000 spettatori. I due episodi, Fuori e L’ultimo ricordo, hanno registrato uno share pari al 21.2%. Su Canale 5 è invece andata in onda una nuova puntata dell’Isola dei Famosi. Il reality show targato Mediaset ha ottenuto 2.405.000 spettatori. La seconda puntata della trasmissione ha totalizzato uno share pari al 13.28%. Su Rai2 l’appuntamento con la Coppa Italia e l’incontro Inter vs Lazio è stato visto da 4.630.000 spettatori con uno share del 19.17% mentre su Rai3 è andato in onda il film Padri e figlie. La pellicola diretta da Gabriele Muccino e interpretata da Russell Crowe ha intrattenuto 1.292.000 spettatori per uno share del 5.02 %.

Isola dei Famosi, John Vitale contro Barbara d’Urso: Alessia Marcuzzi furiosa

Nuovo grande successo dunque su Rai1 per la serie Che Dio ci aiuti. Con la puntata in onda ieri la fiction con Elena Sofia Ricci ha conquistato ancora una volta il favore del pubblico italiano. Su Canale 5 invece nuove sorprese e colpi di scena all’Isola dei Famosi. John Vitale è stato protagonista di un acceso diverbio con Alessia Marcuzzi mentre il mago Otelma è stato vittima di un incidente. Tornando ai programmi in onda sulle altre reti Mediaset, su Italia 1 il film Richie Rich – Il più ricco del mondo ha ottenuto 1.162.000 spettatori registrando uno share del 4.55%. Infine su Rete4 la nuova puntata di Freedom Oltre il confine ha tenuto davanti alla tv 1.044.000 spettatori. Il programma di Roberto Giacobbo ha totalizzato uno share pari al 4.38%.

Su Sky Uno nuova puntata di Masterchef

Ecco infine i dati Auditel relativi ai programmi andati in onda ieri, giovedì 31 gennaio, sulle reti minori in prima serata. Su La7 la nuova puntata di Piazza Pulita è stata scelta da 955.000 spettatori. La trasmissione condotta da Corrado Formigli ha ottenuto il 4.8% di share. Su Tv8 il film Star Trek Beyond è stato visto da 381.000 spettatori, registrando uno share dell’1.5%. Sul Nove la pellicola Robin Hood il principe dei Ladri è stato visto da 329.000 spettatori (1.5%). Infine su Sky Uno la terza puntata di Masterchef ha raccolto davanti al video 842.000 spettatori (3.1%) nel primo episodio e 716.000 spettatori (3.1%) nel secondo.