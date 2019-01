Masterchef 8 terza puntata 31 gennaio: eliminati e cosa è successo

Masterchef Italia 8, cosa è successo nella terza puntata del 31 gennaio

La terza puntata di Masterchef 8 è stata a tutti gli effetti la prima della gara della nuova edizione. Gli aspiranti chef del 2019 sono entrati per la prima volta nella cucina di Masterchef Italia e naturalmente non hanno nascosto l’emozione di ritrovarsi davanti alla prima Mistery Box. Prima di svelarvi il primo eliminato di quest’anno, vediamo cosa è successo nella puntata del 31 gennaio 2019. I venti cuochi amatoriali si sono ritrovati davanti ai fornelli e il vincitore della prima prova in assoluto è stato Salvatore. I concorrenti sono stati divisi in due sottogruppi: i deboli e i forti. Al vincitore della Mistery Box il compito di scegliere chi dei due gruppi salvare e mandare direttamente in balconata. Salvatore ha scelto di salvare i deboli e ha scelto anche di non salvare sé stesso, ma di cucinare con i forti.

Masterchef 8 terza puntata, il riassunto di giovedì 31 gennaio

I forti rimasti a giocarsi la possibilità di essere capitano nella prova in esterna hanno cucinato una pasta e fagioli rivisitata. I concorrenti nell’Invention Test hanno scelto tra quattro piatti, legati ai giudici di Masterchef 8. La prova ha visto finire in pericolo eliminazione Gloria, Giuseppe e Loretta: a sopresa, i giudici non hanno eliminato nessuno. Il migliore è stato Guido. Tutti i concorrenti di Masterchef 8 dunque hanno preso parte alla prima prova in esterna di questa edizione. A ospitare gli aspiranti chef è stato l’Aeroporto militare di Pisa. Guido ha scelto il grembiule dei Rossi e anche il capitano della squadra avversaria, Anna. La prova è stata molto combattuta e alla fine a trionfare è stata la squadra Blu, capitanata proprio dalla frizzante Anna!

Eliminato Masterchef 8, chi è uscito nella terza puntata di giovedì 31 gennaio

La squadra Rossa di Guido ha affrontato il Pressure Test, in cui sono state protagoniste le uova. La prova è stata divisa in tre step, in ognuno dei quali i concorrenti hanno avuto la possibilità di salvarsi. Al primo step, preparando la maionese si sono salvati tre concorrenti. Al secondo step, con l’uovo in camicia si è salvato solo Gerry. Nel terzo e ultimo step, con la preparazione di una omelette, è arrivato il verdetto dei giudici: i tre peggiori sono stati Paola, Tiziana e Alessandro. Il primo eliminato di Masterchef 8 è Paola e la terza puntata del 31 gennaio si è conclusa così.