Replica Che Dio ci aiuti 5: dove rivedere la quarta puntata

Che Dio ci aiuti 5, dove e quando rivedere la quarta puntata: canale e orario

Ginevra o Maria? Il dilemma di Nico. Ci farà aspettare l’ultima puntata prima di ammettere di essere innamorato di Ginevra? Al momento non possiamo saperlo, si è appena conclusa la quarta puntata e siamo in attesa della quinta. Chi ha perso la quarta puntata avrà tempo e modo di vedere la replica. Ben due settimane di tempo per guardare la puntata andata in onda giovedì 31 gennaio. La quinta puntata, infatti, andrà in onda giovedì 14 febbraio. Come ben saprete la prima serata di giovedì 7 febbraio sarà ricca di musica con il Festival di Sanremo. Una pausa di una settimana, ma sarà possibile rivedere la quarta puntata di Che Dio ci aiuti 5 in qualsiasi momento su Rai Play.

Che Dio ci aiuti 5: le repliche su Rai Premium

Oltre a Rai Play, anche per la quarta puntata ci saranno almeno due repliche su Rai Premium. La prima sarà in prima serata domenica 3 febbraio in prima serata. Mentre mercoledì 6 febbraio sarà possibile rivedere la quarta puntata in seconda serata, sempre su Rai Premium. Due episodi in cui Azzurra (Francesca Chillemi) ha provato a vendere il convento, ma Suor Angela (Elena Sofia Ricci) ha provato, con ogni stratagemma, ad impedirglielo. Cos’altro sarà successo nella quarta puntata? Se l’avete persa non vi resta che guardare la replica. Avete due settimane di tempo prima della messa in onda della quinta puntata.

Che Dio ci aiuti 5: quando andrà in onda la quinta puntata

I due episodi andati in onda giovedì 31 gennaio potranno essere rivisti in qualsiasi momento su Rai Play oppure in replica su Rai Premium domenica 3 febbraio o mercoledì 6 febbraio. La quinta puntata non andrà in onda il 7 febbraio, perché su Rai Uno ci sarà terza puntata del Festival di Sanremo, ma il giorno di San Valentino. I prossimi due episodi di Che Dio ci aiuti 5 andranno in onda giovedì 14 febbraio, sempre in prima serata, sempre su Rai Uno.