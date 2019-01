Anticipazioni Che Dio ci aiuti 5: Emma torna in convento da Azzurra

Che Dio ci aiuti 5: cosa succederà nella quinta puntata?

Anche la quinta stagione di Che Dio ci aiuti tiene incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori. Se nelle prime stagioni la coppia più amata e seguita era quella di Azzurra e Guido, nella quinta serie in molti sperano che possa nascere un amore tra Ginevra, la novizia impacciata e molto timida, e Nico, giovane avvocato molto affascinante. Al momento Nico è attratto da Maria, la nipote di Suor Costanza (Valeria Fabrizi), ma tra i due sembra esserci solamente attrazione fisica. Insomma, chi riuscirà a conquistare il cuore di Nico? Per saperlo non ci basterà aspettare una settimana, ma due. Che Dio ci aiuti 5 si interrompe durante la prima settimana di febbraio per lasciare spazio al Festival di Sanremo e riprenderà il giovedì successivo.

Che Dio ci aiuti 5: Nico perde la vista

Le anticipazioni della quinta puntata, che andrà in onda giovedì 14 febbraio, ci rivelano che nel primo episodio, Bruco o farfalla, Nico e Ginevra continueranno a litigare. Questa situazione porterà l’avvocato tra le braccia di Maria. Nella prossima puntata Suor Costanza riuscirà a realizzare un sogno, partecipare alla trasmissione Ballando con le Stelle. Nel frattempo Azzurra (Francesca Chillemi) decide che deve confessare un segreto che porta con sé da molto tempo a Athos. Di cosa si tratta? Nel secondo episodio, Non c’è peggior cieco di chi non vuole amare, in convento torna Emma, la figlia di Azzurra. Valentina ricomincerà a suonare la chitarra, che aveva abbandonato da un po’ di tempo e Nico perderà la vista. Si tratta di un problema momentaneo e risolvibile? Al momento non lo sappiamo, ma possiamo dirvi per certo che Ginevra lo aiuterà moltissimo e resterà accanto a lui.

Che Dio ci aiuti 5: Cristiano Caccamo a I soliti ignoti

Una serie televisiva che riesce a conquistare i telespettatori da ormai cinque stagioni. Quale sarà il segreto della fiction di Rai Uno? “Sul set si è creata una bella famiglia, che probabilmente siamo riusciti a trasmettere al pubblico” ha dichiarato Cristiano Caccamo durante la partecipazione alla trasmissione I soliti ignoti di Rai Uno, condotta quotidianamente da Amadeus. Per sapere cosa succederà nella quinta puntata bisognerà avere un po’ di pazienza. I protagonisti di Che Dio ci aiuti 5 torneranno giovedì 14 febbraio dopo la pausa sanremese.