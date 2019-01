Francesca Chillemi: Azzurra di Che Dio ci aiuti sbarca a Hollywood?

Francesca Chillemi e i progetti post Che Dio ci aiuti 5

Dopo il grande successo della quinta stagione di Che Dio ci aiuti, Francesca Chillemi potrebbe trovare lavoro all’estero. Di fatto l’ex Miss Italia abita già da tempo a New York e proprio qui stanno cominciando ad arrivare delle proposte interessanti. “New York è una metropoli che amo profondamente. Adoro l’aria che si respira negli States. Lì si va avanti per meriti e non per raccomandazioni. E ci sono progetti lavorativi interessanti che bollono in pentola…”, ha dichiarato la siciliana in un’intervista rilasciata al settimanale Mio. La Chillemi è pronta a sbarcare a Hollywood? O punterà sulla tv a stelle e strisce? Di sicuro continuerà a recitare: dopo i primi lavori da modella, la 33enne ha trovato la propria strada grazie alla recitazione. E sogna una carriera come i suoi miti: Claudia Cardinale e Julia Roberts.

Francesca Chillemi vive a New York con compagno e figlia

Francesca Chillemi abita negli Stati Uniti insieme al compagno, l’imprenditore Stefano Rosso figlio del patron d’abbigliamento Diesel Renzo Rosso, e alla figlia Rania, che oggi ha 2 anni. Una famiglia felice e serena, tanto che per il momento la collega di Elena Sofia Ricci non pensa minimamente al matrimonio. “Non è che non ambisca al matrimonio, però, il sogno più grande l’ho già realizzato con l’arrivo di mia figlia. Le nozze potrebbero essere una cosa in più. Ma non ne ho bisogno per avere una vera famiglia o per avere un ruolo. Il mio ruolo ce l’ho già come pure una famiglia”, ha chiarito a Intimità.

Francesca Chillemi si mantiene in forma con il pilates

Divisa tra lavoro e famiglia, Francesca Chillemi si mantiene in forma con una disciplina in particolare: il pilates. Una valvola di sfogo, come la chiama l’attrice, per migliorare la forma fisica e il benessere psicofisico.