Divino Otelma, incidente all’Isola: colpa della Cirpiani, il VIDEO

Isola dei Famosi, Divino Otelma si fa male: il video dell’incidente

Divino Otelma e Francesca Cipriani sono sbarcati in Honduras. Le due Polene dell’Isola dei Famosi hanno fatto il loro esordio in grande stile in questa nuova edizione del reality-show. Il simpatico ‘mago’ ha dato il meglio di sé nel corso della prova ricompensa. In ogni caso, le cose non sono andate come sperato. I due nuovi arrivati avevano il compito di colpire uno scafo con delle finte polpette. A causa dell’entusiasmo e dell’esuberanza della giovane soubrette, Otelma ha avuto la peggio e si è fatto male. L’uomo è caduto sul piccolo soppalco di legno sotto di lui e ha sbattuto la testa a terra.

Divino Otelma arriva all’Isola dei Famosi e si fa male: ecco come sta

Divino Otelma è caduto a terra anche un po’ per colpa di Francesca Cipriani, nonché sua compagna di gioco nel corso della prova ricompensa. A causa dell’improvvisa caduta dell’uomo, il gioco è stato interrotto nell’immediato e i naufraghi dell’Isola hanno potuto mangiare ben poco. Ovviamente, in studio si sono mostrati tutti molto preoccupati per il piccolo incidente di Otelma. Il mago è stato rialzato da terra grazie all’aiuto di Alvin ed è stato immediatamente portato da un medico per delle medicazioni. A pochi minuti dallo spiacevole imprevisto, la conduttrice ha tranquillizzato tutti i presenti in studio e i telespettatori sintonizzati su Canale 5.

Isola dei Famosi, Divino Otelma sta bene: ironia sul web

Divino Otelma sta bene e ovviamente il suo incidente è stato condiviso immediatamente su tutti i social. Ovviamente, sul web sono apparsi innumerevoli posto riguardo la caduta del Divino e in tanti si sono mostrati anche molto divertiti di fronte a tale scena. Chissà se sia stato divertente anche per il povero malcapitato. Una cosa è certa: Francesca Cipriani e Otelma sono già i protagonisti indiscussi di questa edizione.