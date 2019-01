John Vitale contro Barbara d’Urso, Alessia Marcuzzi è una furia: “Devi uscire!”

Polemica su Barbara d’Urso all’Isola dei Famosi 2019: John la insulta, Alessia Marcuzzi si infuria

John Vitale ha attaccato pesantemente Barbara d’Urso prima del suo arrivo all’Isola dei Famosi 2019. E le sue parole hanno fatto il giro del Web! Parole che hanno fatto infuriare Alessia Marcuzzi, che ha detto apertamente che, se dipendesse da lei, lo manderebbe immediatamente a casa. Questa è stata la sua sfuriata: “Se fosse per me, tu dovresti essere eliminato dalla trasmissione. Tu senza conoscerla hai mosso delle accuse così gravi! Rispetto alle cose personali che tu hai scritto in maniera molto volgare contro Barbara, io non posso soprassedere. Questa è una cosa gravissima! Io ti ho visto prima che uscissero queste dichiarazioni. Non pensavo che si sarebbe scatenato tutto questo. Per quelle frasi volgari, tu non puoi chiedere semplicemente scusa”.

Isola 2019 news, John chiede pubblicamente scusa a Barbara d’Urso

Una puntata ricca di colpi di scena, questa dell’Isola dei Famosi: prima dell’ingresso ufficiale nel cast di Stefano Bettarini e Jo Squillo (quest’ultima ha dovuto accettare due notizie tragiche), John ha chiesto scusa alla d’Urso. Ecco cosa ha detto: “Ho fatto una ca***ta, ho sbagliato. Chiedo scusa a tutte le donne. Non so cosa mi è passato per la mente. Non ricordo il motivo. Chiederò scusa alla signora d’Urso in persona”. Arrabbiatissima anche Alda D’Eusanio, che lo ha chiamato più volte “imbecille”.

Critiche contro John Vitale dell’Isola dei Famosi!

Alba Parietti ha rincarato la dose: “Non è vero che si è risolto il maschilismo imperante! Non hai nemmeno cancellato queste frasi senza lasciare tracce! Questo tipo di cultura si deve estirpare. Devi cambiare modo di ragionare”. Una polemica che probabilmente si concluderà con questa seconda puntata de L’Isola dei Famosi 2019. Barbara d’Urso non dirà nulla al riguardo? O chiederà a John di avere un confronto a Pomeriggio 5? Magari il ragazzo si pentirà davvero ed eviterà la prossima volta di scrivere parole volgari!