Jo Squillo, morti entrambi i genitori: vero motivo assenza all’Isola dei Famosi

Grave lutto per Jo Squillo, morti i genitori: ecco perché è stata assente all’Isola dei Famosi 2019

Sono morti i genitori di Jo Squillo: questa è la vera ragione per cui ha deciso di non partecipare all’Isola dei Famosi. Almeno per il momento. Perché, con la sua ultima intervista rilasciata a Novella 2000, si intuisce che potrebbe sbarcare molto presto in Honduras. Una storia simile a quella di Lory Del Santo, che ha deciso di combattere il dolore per la perdita del figlio partecipando al Grande Fratello Vip. Durante la prima puntata de L’Isola 2019, Alessia Marcuzzi ha annunciato l’improvvisa assenza della Squillo parlando di “problemi famigliari”. Non ha voluto – giustamente – approfondire la questione, vista la delicatezza dell’argomento. Ma adesso è stata la diretta interessata ad aver fatto maggior chiarezza.

Cosa è successo ai genitori di Jo Squillo? La confessione della conduttrice

“Non sono riuscita a raccontare in pubblico questa cosa – ha spiegato a Novella 2000 –. Ho perso mia mamma per prima, e poi mio papà a seguito di un lieve ictus”. Una confessione, questa, che lascia tutti senza parole. Nessuno avrebbe mai immaginato che si trattasse di questo. Una grave perdita dopo l’altra. Ma Jo Squillo non vuole lasciarsi sopraffare dal dolore. Rimanere rinchiusa in casa non è, per lei, la soluzione giusta. E, dopo l’assenza della prima puntata, potremmo rivederla o nella seconda o al massimo nella terza.

Joe Squillo all’Isola dei Famosi? News sulla sua partecipazione

Non sembra proprio che Jo voglia rinunciare all’esperienza dell’Isola dei Famosi che, ora più che mai, potrebbe risultare benefica: “Credo che il lavoro, perché pur sempre di lavoro si tratta, potrebbe aiutarmi a superare un dolore tanto grande”. Anche se la Squillo non è stata presente, la nuova edizione dell’Isola è cominciata alla grande: sono già emerse le prime antipatie, sono scoppiate delle polemiche (e la Marcuzzi ha perso la pazienza!) e ci sono state delle nomination che hanno fatto tanto chiacchierare.