Ascolti tv 14 novembre, vittoria per Rai 1, bene Carrà, Adrian è un ‘ni’: dati

Ascolti tv 14 Novembre. Ecco qual è stato il canale più visto ieri

E un altro giovedì di novembre è ormai passato! Quello di ieri però ha lasciato un po’ d’amaro in bocca nel pubblico italiano. Il motivo? Sono andate in onda le ultime puntate di Un passo dal Cielo e A raccontare comincia tu. La prima è una fiction amatissima che va in onda su Rai 1, il secondo invece è un pimpante talk show condotto da Raffaella Carrà su Rai 3. Insomma gli italiani hanno salutato due importanti appuntamenti! Però ieri sera non è mancata neanche la musica. Su Canale 5 infatti c’era Adriano Celentano, con il suo show Adrian, mentre su Sky Uno X factor. Ma chi ha vinto la gara d’ascolti? Beh…non ci resta che dare un’occhiata in basso!

Ascolti tv, ottima chiusura per Un Passo dal Cielo, Adrian non decolla

L’ultima puntata di Un Passo dal Cielo su Rai 1 è piaciuta a ben 4.966.000 italiani, registrando il 22,28% di share. Lo show musicale Adrian Live Questa è la storia (con ospite Maria De Filippi), andato in onda su Canale 5, ha incuriosito 3.439.000 telespettatori, ottenendo il 13,71% di share, il cartoon invece 1.527.000 spettatori (8,69%). Raffaella Carrà con A raccontare comincia tu (e la frizzante intervista a Luciana Littizzetto), su Rai 3, ha tenuto incollati allo schermo 1.922.000 spettatori, totalizzando l’ 8,18% share. Una buona chiusura. ll film The Transporter, su Italia Uno, ha riunito 1.515.000 individui con il 6,20% di share. Su Rai 2, il film d’avventura The Avengers ha riunito 995.000 spettatori totalizzando il 4,39% di share. Su Rete 4, Dritto e Rovescio con Paolo Del Debbio ha interessato 1.205.000 individui registrando il 6,71% di share. Il quarto live di X Factor 2019, su Sky Uno, ha intrattenuto 741.000 spettatori con il 3.06% di share. Piazzapulita, su La 7, è stato seguito da 998.000 spettatori, ottenendo il 5,38% di share.

I programmi pomeridiani: Uomini e Donne sempre in testa

Caterina Balivo, su Rai 1 con Vieni da Me, ha tenuto incollati allo schermo 1.653.000 spettatori ottenendo il 12,3% di share. Su Rai 2, Detto Fatto condotto da Bianca Guaccero ha tenuto compagnia a 695.000 spettatori con il 5,52% di share. Uomini e Donne, invece, è stato seguito da 2301.000 spettatori (18,62%). Sempre su Canale 5, Barbara d’Urso con Pomeriggio Cinque ha catturato l’attenzione di 1.953.000 persone nella prima parte (16,28%), al 16,22% con 2.263.000 spettatori nella seconda. Su Rai 1 La Vita in Diretta con Lorella Cuccarini e Alberto Matano ha raccolto davanti allo schermo 1.912.000 spettatori con il 14,78% di share.