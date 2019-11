Un passo dal cielo 6 si farà? Anticipazioni sulla nuova stagione

Un passo dal cielo 6 si farà? Cosa dobbiamo aspettarci dalla nuova stagione

La quinta stagione di Un passo dal cielo 5 è appena terminata e non possiamo non chiederci se sia già in programma una nuova stagione, la sesta. Per ora non ci sono state conferme dell’arrivo di nuovi episodi ma il grande successo della fiction di Rai 1 con Daniele Liotti e Pilar Fogliati protagonisti potrebbe aumentare le probabilità di vedere i nostri cari personaggi anche nei prossimi anni. Le puntate della quinta stagione sono arrivate dopo un lungo periodo di stop, sappiamo inoltre che il cast trascorre diversi mesi in Trentino Alto-Adige per via del set e dunque, semmai dovesse esserci la nuova stagione, è possibile che il pubblico debba attendere diverso tempo. Il finale di stagione, come abbiamo potuto vedere, è stato ricco di colpi di scena. Tutti i protagonisti, a partire da Francesco, hanno dovuto fare i conti con la loro vita e prendere importanti decisioni.

Anticipazioni nuova stagione di Un passo dal cielo: ci sarà?

Il grande successo di Un passo dal cielo 5 e tutto l’affetto che i telespettatori hanno dimostrato per la storia e l’intero cast sarebbero gli elementi vincenti per una nuova stagione. Anche se ad oggi non ci sono conferme, non è escluso il ritorno dei nostri personaggi preferiti. Se dovesse mai esserci la sesta puntata di Un passo dal cielo, Matteo Martari non tornerà a vestire i panni di Albert Kroess. La storia del Maestro di Deva si è spenta insieme a lui, dopo la sua morte e la rivelazione che Leonardo Moser in realtà è suo figlio, avuto con Livia. Una rivelazione inaspettata come la scoperta che ad uccidere Adriana è stata Ingrid Moser.

Come è finita la quinta stagione di Un passo dal cielo: finale al cardiopalma

La resa dei conti è arrivata per i protagonisti di Un passo dal cielo. “L’epilogo degli epiloghi“, così lo ha commentato Daniele Liotti sui social. I nostri personaggi sono arrivati alla fine delle rispettive storie, tirando le somme e scoprendo nuovi lati della loro personalità. Nel finale di stagione abbiamo scoperto chi ha ucciso Adriana e, soprattutto, che il cattivo non era Albert ma Bruno Moser.