Perché la De Filippi è la sola capace d’intervistare Celentano: lezione di tv

Perché Maria De Filippi è la sola capace di intervistare Adriano Celentano: la lezione di tv

C’è un motivo se Maria De Filippi è la regina di Mediaset o, come la chiamano i suoi affezionati telespettatori, è la Queen. Al di là dei nomignoli, la moglie di Costanzo ha un qualcosa che nessun’altra/o ha: la capacità di sentire, percepire, odorare che cosa vuole nel profondo il pubblico televisivo. Dall’altro lato ha la dote di ‘penetrare’ chi gli sta innanzi e di farlo ‘capitolare’. Anche se si chiama Adriano Celentano. Così, capita che sbarchi ad Adrian, lo show di Canale 5 tanto discusso del Molleggiato, e che riesca nell’impresa di far sciogliere il mito che, nell’ultimo periodo, si è un po’ troppo concentrato sugli intellettualismi, a discapito dello show. Non che ci sia qualcosa di male a essere intellettuali, ma è certo che una prima serata su Canale 5 abbia bisogno di un po’ meno ‘filosofia’ e un po’ più di familiarità. Ed è qui che entra in gioco Maria…

I segreti di Maria De Filippi: la tv fatta da una maestra

Come nel suo stile la De Filippi entra in punta di piedi nello show, per poi prendersi la scena. Le parole sono, come al solito, misurate. Ma è proprio la cura con cui sceglie le sue battute che fa la differenza. Altra caratteristica che soltanto la De Filippi detiene è quella di riuscire a entrare nel privato dei personaggi senza mai risultare ‘impicciona’, retorica o invadente. Ecco allora che fa dire a Celentano qualche chicca della sua vita sentimentale con Claudia Mori. Ma anche qui Mary mantiene sempre il riserbo giusto, quel suo distacco tipico che le permette di andare dritta al punto. Se altri conduttori usano 50 parole per fare una domanda, lei ne usa dieci e poi si tace, aspettando che sia il suo interlocutore a svelarsi. E con Adriano non ha fatto eccezioni per quel che riguarda il suo modus operandi. Risultato? Celentano ha smesso i panni ‘intellettuali’ e ha vestito quelli familiari. Ne ha guadagnato in simpatia ed empatia. Il pubblico ha apprezzato: cartina tornasole Twitter, il social ‘istantaneo’ dei cinguettii sul quale, finalmente, la trasmissione ha fatto incetta di reazioni entusiaste e non di lamentele e critiche. La lezione di tv di Maria è stata servita, Adrian può proseguire!