X Factor 2019 quarto Live: eliminato, riassunto e replica 14 novembre

X Factor 2019, la quarta puntata dei Live di giovedì 14 novembre: riassunto

Il quarto Live di X Factor 2019 di giovedì 14 novembre si è aperto con l’intervento e le esibizioni di Gianna Nannini. Grazie a un ologramma, la cantante è anche apparsa sul palco per duettare con i concorrenti in gara. Ma passiamo al riassunto della quarta puntata. Davide Rossi è stato il primo a esibirsi con una canzone dei Queen: per lui tanti complimenti, ma Mara Maionchi ha chiesto a Malika Ayane che strada intende percorrere col suo concorrente. La seconda a salire sul palco è stata Giordana Petralia e la sua esibizione con un brano inaspettato ha sia colpito i giudici sia non convinto molto. Sfera Ebbasta comunque ha detto di essere molto soddisfatto.

Quarto Live X Factor 2019, cosa è successo durante la puntata del 14 novembre

I Sierra, anzi la Sierra come hanno precisato i loro fan, hanno convinto un po’ meno del solito. Sfera ha anche ammesso di fare un po’ il tifo per loro, però manifestando perplessità sul brano scelto come base. Mara ha espresso lo stesso pensiero. Ultimo concorrente della prima manche Nicola Cavallaro e per lui c’è stata un’ovazione del pubblico! Tra i giudici invece c’è stato un po’ di caos dovuto a questa esibizione, anzi un vero scontro tra Malika e Mara! La prima manche si è chiusa così e il primo nome al ballottaggio è stato quello di Giordana. La seconda manche del quarto Live di X Factor 13 è stata aperta dai Booda, addirittura Malika ha detto che sembrano gli ospiti fissi del programma. Un modo come un altro per dire che sembrano già dei professionisti, insomma. Eugenio Campagna ha incantato tutti come sempre.

Eliminato X Factor 2019, chi è uscito nel quarto Live

I Seawards hanno ricevuto un po’ di critiche, ma costruttive. Per esempio Sfera avrebbe aspettato prima di portare in scena un inedito per lavorarlo meglio ed esibirsi come gruppo, visto che ci erano riusciti negli ultimi Live. Samuel si è assunto le responsabilità di questa scelta, spiegando che il vero inedito arriverà giovedì prossimo. Sofia Tornambene ha concluso la seconda manche e per lei solo complimenti. A raggiungere Giordana al ballottaggio sono stati i Seawards. Un ultimo scontro davvero combattuto. Chi è uscito dopo la sfida con i cavalli di battaglia? Ebbene, l’eliminato del quarto Live di X Factor 2019 sono i Seawards. Samuel ha perso il primo componente della sua squadra, dunque. Come sempre, per scoprire cosa hanno cantato i concorrenti potete rileggere qui le assegnazioni.

Replica X Factor 2019, dove e come rivedere la puntata su TV8

Dove vedere la replica del quarto Live di X Factor 2019? Per gli abbonati Sky non sarà un problema, visto che è possibile usare il servizio On Demand oppure scegliere uno dei davvero tanti appuntamenti durante la settimana. Ma sarà possibile anche vedere la replica su TV8 della quarta puntata di X Factor 2019, in chiaro dunque. Quando? Mercoledì 20 novembre alle 21,30.