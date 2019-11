Assegnazioni X Factor 2019 quarto Live: brani di giovedì 14 novembre

X Factor 2019 assegnazioni, cosa canteranno i concorrenti nel quarto Live di giovedì 14 novembre

Nel daily di oggi abbiamo scoperto le assegnazioni del quarto Live di X Factor 2019. Partiamo subito con la categoria in svantaggio, ovvero gli Under Uomo di Malika Ayane che ha perso anche Lorenzo Rinaldi giovedì scorso. Il giudice ha un’idea ben precisa su quale sia la causa di questa eliminazione, ovvero i giudizi di Mara Maionchi e Sfera Ebbasta. Malika già altre volte ha detto infatti che gli altri giudici danno i loro giudizi con il coltello fra i denti e con l’intento di screditare gli altri per far emergere i propri pupilli. Insomma, una gara ai limiti della correttezza e della sportività quasi. Adesso la cantante è pronta a fare lo stesso, anche se secondo il pubblico in parte lo fa già, al pari degli altri. Ma veniamo alle assegnazioni di X Factor 2019: cosa canterà Davide? Finalmente Malika ha ascoltato le richieste del pubblico: Davide si esibirà con Don’t stop me now dei Queen.

Assegnazioni X Factor 2019, tutti i brani del quarto Live del 14 novembre

Scelte decisamente fuori dagli schemi quelle di Sfera Ebbasta, che spinge sull’acceleratore con le sue Under Donna. Per Sofia Tornambene, con cui pare sia tornato il sereno dopo le lacrime della settimana scorsa, ha scelto Papaoutai di Stromae. L’intenzione del giudice è di far rischiare Sofia alla ricerca dell’effetto “wow”: vogliono lasciare tutti a bocca aperta. Giordana invece ha scelto in prima persona il brano per il quarto Live di X Factor 2019. Il suo giudice le ha dato una doppia opzione: tornare nella comfort zone con Stay di Rihanna oppure osare ancora con Travis Scott e la sua Highest in the room. Cosa avrà scelto lei? Nonostante gli occhi di Giordana avessero brillato sentendo il titolo della canzone di Rihanna, la sua scelta è ricaduta su Travis Scott. E ha chiesto di suonare con l’arpa elettronica.

X Factor 2019, assegnazioni quarto Live: le scelte dei giudici

E veniamo alle assegnazioni di X Factor 2019 per il quarto Live con i Gruppi, ancora tutti presenti e senza aver affrontato il ballottaggio. E di questo Samuel è molto contento. Giovedì 14 novembre ascolteremo i Seawards con un loro inedito, Feel, il preferito del loro giudice tra l’altro. I Sierra si esibiranno con Snow (Hey Oh) dei Red Hot Chili Peppers. Che dire dei Booda? Per loro un’altra bomba: M.I.L.F. di Fergie. Domani scopriremo le assegnazioni di Mara Maionchi ai suoi Over, rimasti orfani di Marco.