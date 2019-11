X Factor, Sofia Tornambene in lacrime per Sfera: il giudice preferisce Giordana?

Sofia Tornambene e Sfera Ebbasta, guerra fredda a X Factor? La concorrente in lacrime

Abbiamo visto una Sofia Tornambene in lacrime a X Factor 2019 e tutto a causa, direttamente o indirettamente, di Sfera Ebbasta. Lo sfogo della concorrente è stato mandato in onda nel daily di oggi, 5 novembre, e non sappiamo al momento se Sofia ha manifestato questo suo malessere anche con il giudice. Ma cosa è successo? Non è un buon momento per la giovane artista marchigiana, che sembra anche un po’ raffreddata. I malanni di stagione sono però l’ultimo dei problemi, perché durante le prove con Sfera ha confermato di non essere al top. Solo giovedì scorso Sofia ha cantato Fix you dei Coldplay in maniera impeccabile, lasciando il segno nei giudici e anche nel pubblico a casa. Anzi, ha sempre ricevuto molti complimenti: cosa sta succedendo adesso?

X Factor, Sofia in lacrime per Sfera Ebbasta: lo sfogo per Giordana

Nel confessionale, Sofia ha confessato: “Sto in una fase in cui penso che canto male, proprio come se non mi piacesse più la mia voce”. Ma non è solo questo il problema al momento. La giovane sta soffrendo parecchio vedendo che Sfera Ebbasta ha più feeling con l’altra cantante delle Under Donna, Giordana Petralia. Quest’ultima stessa ha affermato che lei è più sulla stessa lunghezza d’onda con il giudice rispetto a Sofia. E anche lei lo ha notato, sfogandosi in confessionale: “Vedo che con Giordana ci stanno di più, le danno consigli. Mi piacerebbe che ci fosse più scambio. Comincio a farmi delle domande e quindi va sempre che mi demoralizzo”. Dal suo punto di vista, insomma, Sfera Ebbasta non darebbe a lei le stesse attenzioni riservate a Giordana. Se ne parlerà giovedì in puntata? Qui intanto trovate delle anticipazioni e le assegnazioni del Terzo Live.

Sofia Tornambene di X Factor 2019, le curiosità sulla concorrente

Il suo nome d’arte è Kimono, Sofia ha 17 anni e viene da Civitanova Marche, dove vive con la sua famiglia. Il suo fan numero uno è suo padre, che ha sempre creduto in lei. Sofia ha iniziato a cantare sin da piccola e condivide la passione per la musica proprio col papà, un musicista jazz. Nonostante la sua giovane età Sofia ascolta cantanti diversi dalla maggior parte dei suoi coetanei oggi. Nell’era della trap e del rap, lei ascolta Freddie Mercury e Michael Jackson. Un’altra sua passione sono le arti marziali.