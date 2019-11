Assegnazioni X Factor 2019 terzo Live: doppia eliminazione in arrivo

X Factor 2019 assegnazioni 3° Live: i brani della puntata di giovedì 7 novembre

Prima di scoprire le assegnazioni del terzo Live di X Factor 2019 abbiamo delle anticipazioni sulla puntata del 7 novembre. Nel daily di oggi infatti abbiamo appreso che ci sarà una doppia eliminazione giovedì. Un momento molto temuto dai concorrenti in ogni edizione. Ma come funzionerà? Ci saranno sempre due manche, si esibiranno tutti in entrambe. Nella prima i concorrenti canteranno il loro cavallo di battaglia e ci sarà un’eliminazione al termine. Nella seconda manche invece ascolteremo le assegnazioni del 3° Live, che stiamo per rivelarvi. Partiamo dai Gruppi di Samuel, che per festeggiare il fatto di non essere mai finiti al ballottaggio ha invitato le Band a casa sua a Torino. Proprio qui ha fatto le sue assegnazioni, che promettono non bene: di più. I Sierra si cimenteranno in Le acciughe fanno il pallone di Fabrizio De André, i Seawards in Vedrai vedrai di Tenco. Due sfide molto impegnative con due icone della musica italiana. I Booda invece suoneranno All Or Nothing di Elliphant.

Assegnazioni terzo Live X Factor 2019, cosa canteranno i concorrenti giovedì prossimo

Mara Maionchi ha deciso che è il momento di ascoltare un inedito di Eugenio e alla fine hanno optato per Cornflakes. Ascolteremo invece Nicola Cavallaro sulle note di Happy di Pharrell Williams, ovviamente in una versione tutta sua. Marco canterà e suonerà Foxey Lady di Jimi Hendrix e quasi piangeva per la felicità di questa assegnazione da parte di Mara. Ma passiamo alle assegnazioni del terzo Live di Sfera Ebbasta. Per Sofia Tornambene ha scelto C’est la vie di Achille Lauro. Alla concorrente piace il brano e vuole sfruttare l’effetto sorpresa: in pochi si aspetterebbero da lei una canzone di Achille Lauro. Giordana canterà Bellyache di Billie Eilish: anche lei felicissima. Non è nelle sue corde, ma è pronta a vincere questa sfida. Sfera l’avrebbe mandata sul palco con la chitarra, ma Giordana si è opposta pensando che suonare tre strumenti in tre puntate le avrebbe fatto perdere l’identità: “Io voglio essere ricordata come la ragazza che suona l’arpa”, ha detto.

Assegnazioni X Factor 2019 terzo Live, i brani in gara nella puntata del 7 novembre

Cosa ha scelto invece Malika Ayane per i suoi Under Uomo? Terminiamo le assegnazioni di X Factor 2019 per il terzo Live proprio con i più giovani tra i cantanti uomini. Davide si cimenterà con un brano di Arctic Monkeys, ovvero Why you call me when you’re high, che a Malika piace molto ed è convinta che il concorrente possa farla bene. Non vuole assegnare delle hit a Davide, ha spiegato, perché vuole dimostrare che non è solo una bella voce e lui sta apprezzando questa linea guida. Lorenzo canterà Baby I love you dei Ramones, che lui non conosceva ma ha apprezzato al primo ascolto.