X Factor 2019 terzo Live: eliminati, riassunto e replica 7 novembre

X Factor 2019, la terza puntata dei Live di giovedì 7 novembre: doppia eliminazione!

Terzo Live di X Factor 2019 con doppia eliminazione: una puntata davvero movimentata e ricca di tensione! I giudici di questa 13esima edizione sembrano essere tutti propensi a mettere in risalto i difetti dei concorrenti delle squadre avversarie, ma chissà se a lungo andare questo piacerà al pubblico o meno. Nella terza puntata di giovedì 7 novembre ci sono state due manche in cui abbiamo visto tutti contro tutti! Nella prima i concorrenti di X Factor 2019 si sono sfidati con i cavalli di battaglia e c’è stato il primo eliminato. Nella seconda manche invece i concorrenti rimasti in gara si sono esibiti con le assegnazioni della settimana e al termine c’è stata la seconda eliminazione. Curiosi di sapere chi è uscito a X Factor 2019 e chi sono quindi gli eliminati del terzo Live? Vi lasciamo al riassunto della puntata per scoprirlo.

Eliminati X Factor 2019, chi è uscito nel terzo Live

La prima manche della serata ha visto una carrellata di esibizioni sul palco. I concorrenti hanno scelto il loro cavallo di battaglia con cui convincere il pubblico a salvarli. Al termine della prima parte della puntata non c’è stato nessun ballottaggio, ma un’eliminazione diretta. Il meno votato tra i concorrenti è stato Marco Saltari: il primo eliminato del terzo Live è proprio lui, che la settimana scorsa ha già rischiato l’eliminazione. Mara Maionchi ha quindi perso il suo primo elemento nella squadra. Largo alla seconda manche, in cui abbiamo ascoltato i brani assegnati dai giudici. Al ballottaggio sono finiti Giordana e Lorenzo. E nel terzo Live il secondo eliminato è Lorenzo Rinaldi.

Replica X Factor 2019, dove e come rivedere la puntata su TV8

Dove vedere la replica del terzo Live di X Factor 2019? Per gli abbonati Sky non sarà un problema, tra la possibilità di rivedere la puntata On Demand e i tanti appuntamenti in programma. Di sicuro il servizio On Demand è ben più comodo, perché è possibile vedere la puntata quando vorrete senza dover aspettare giorno e ora. La replica su TV8 della terza puntata di X Factor 2019 invece è in programma per mercoledì 13 novembre alle 21,30 e poi di nuovo il 16 novembre a mezzanotte e domenica 17 alle 16,30.