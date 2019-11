Malika attacca un Over di Mara Maionchi, che esplode: “Che ca..o dici?”

X Factor 2019, Mara Maionchi e Malika Ayane non se le mandano a dire: è scontro durante il quarto Live

C’è stato un acceso scontro tra Mara Maionchi e Malika Ayane durante il quarto Live di X Factor 2019, tutto a causa di un’esibizione di Nicola Cavallaro. Quest’ultimo è un componente della squadra Over, con a capo il giudice Maionchi, che ha scelto per lui un brano di Salmo per la puntata del 14 novembre 2019. La canzone in questione è 90min e il concorrente se l’è cavata egregiamente, tant’è che ha ricevuto una grande standing ovation da parte del pubblico. Erano tutti in piedi per lui, hanno urlato il suo nome ed era evidente che fossero tutti molto colpiti dall’esibizione. I giudici non erano invece d’accordo con il pubblico e già con il giudizio di Malika Ayane su Nicola si è acceso lo scontro.

Malika Ayane attacca Nicola Cavallaro per Salmo, Mara lo difende: “Ma che ca..o dici?”

“Mi riesce difficile vedere qualcuno fare Salmo che non sia Salmo”, ha detto Malika che però ha fatto i complimenti a Nicola per come ha cantato. Poco prima Davide si è esibito con un brano dei Queen, così Mara ha replicato: “Ah perché invece i Queen non era fedele, ma che ca..o dici?”. Il pubblico ovviamente era totalmente schierato dalla parte di Nicola e ha quindi rumoreggiato quando parlava Malika. La cantante, tenendo una mano verso il pubblico per chiedere silenzio, ha espresso il suo pensiero: “Ma secondo me Salmo forse è prematuro. Non per Nicola, in generale. Non c’è ragione o torto, tutti hanno dei punti di vista. Secondo me dopo che abbiamo ripetuto all’infinito che il rap o te lo scrivi o non lo canti, non lo canti”.

X Factor, Nicola Cavallaro accende la discussione tra Malika e Mara Maionchi

Anche dopo queste parole è stata spesso contestata dal pubblico in studio, anche Mara Maionchi tentava di intervenire per difendere il suo concorrente. “Mara se non mi interrompi neanche tu io finisco”, ha subito detto Malika silenziando anche la collega. “Ciao a tutti, vi voglio molto bene lasciatemi parlare”, ha invece detto rivolgendosi al pubblico. Malika ha anche detto di non aver trovato coerenza nel percorso di Nicola Cavallaro a X Factor 2019 per i generi portati sul palco finora. “La domanda che mi è stata fatta sul percorso la rigiro”, ha aggiunto, visto che Mara poco prima ha espresso un concetto simile su Davide Rossi. Anche Samuel e Sfera Ebbasta erano d’accordo sul fatto che non avrebbe dovuto cantare un brano di Salmo, seppure lo abbia fatto bene.

Mara Maionchi difende Nicola a X Factor: “Sta cercando la sua strada”

“Il discorso è semplice. Nel momento in cui porti il rap in inglese e con la coreografia e tutto fila è cool. In Italiano è ovvio che uno fa il paragone subito. Effettivamente anche a me sembrava Salmo vestito da Nicola. Il pezzo lo hai fatto bene. Ma la tua strada qual è?”, ha spiegato Sfera. Nicola si è difeso così: “L’unica cosa che volevo dire era che l’intento non era assolutamente superare Salmo, ma era un omaggio”. Mara ha concluso dicendo: “La sua strada la sta cercando come tutti gli altri. Io credo che lui abbia fatto una cover di Salmo rispettando Salmo. Sono cover e come tali ricordano l’originale”. Pare che Malika abbia messo in atto la sua strategia per sopravvivere nella gara!