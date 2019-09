Ascolti Tv 14 settembre 2019: boom Verissimo per De Lellis e Alberto Urso

Gli ascolti di sabato 14 settembre: Ali di libertà vince contro Anche se è amore non si vede

Quali sono i risultati in termini di ascolti dei programmi di sabato 14 settembre 2019? Nella parte serale, a trionfare è stato Ali di libertà di Rai 1, registrando il 16.3% di share: è stato seguito con interesse da 2.545.000 telespettatori; Anche se è amore non si vede di Canale 5 ha portato a casa il 11.5% di share ed è stato visto da 1.963.000 telespettatori. Techetechetè, nella fascia dell’Acess Prime Time, ha raccolto davanti al video 3.235.000 spettatori (17.9% di share) mentre Paperissima Sprint 2.301.000 spettatori, assestandosi al 12.7% di share; Stasera Italia – in onda su Rete 4 – ha ottenuto il 6.4% di share (1.149.000 spettatori) nella prima parte della trasmissione e il 6.7% (1.210.000) nella seconda parte.

Un’altra vittoria di Reazione a catena nel Preserale, Caduta libera resta sempre indietro: gli ascolti Tv del 14 settembre

La sfida degli ascolti Tv di sabato 14 settembre è stata vinta nel Preseserale da Reazione a catena, che ha portato a casa il 21.7% di share (3.204.000 di teleutenti) contro il 16.7% di share di Caduta libera, che è stato seguito da 2.387.000 spettatori. Tempesta d’amore si assesta al 4.4% di share, avendo un pubblico di 724.000 telespettatori.

Verissimo conquista i telespettatori con Giulia De Lellis e Alberto Urso: i risultati

Nel pomeriggio di Canale 5, Verissimo (che ha sfoderato interviste che hanno fatto presa come quella di Giulia De Lellis e quella di Alberto Urso ha ottenuto l 16.9% di share ed è stato seguito da 1.945.000 teleutenti. Lucifer – in onda su Italia 1 – ha raccolto davanti al piccolo schermo 432.000 spettatori e ha ottenuto il 3% di share: la famosa serie Tv è giunta al capolinea, Netflix ha annunciato la stagione finale. Sempre buoni ascolti per Beautiful (13.7% di share), Una vita (12.7% di share) e Il Segreto (12.7% di share): della telenovela conosciamo delle importanti anticipazioni che hanno stravolto la trama in Spagna.