Lucifer riprese dell’ultima stagione iniziate: il messaggio di Netflix

Lucifer ultima stagione: le riprese sono cominciate

Sono iniziate le riprese di Lucifer 5. Una notizia dolceamara per i fan: è vero che potranno vedere presto il Re dei demoni, ma è anche vero che ci sarà solo un’ultima stagione. Con la quinta, si concluderà definitivamente la serie Netflix incentrata sulla storia di Lucifer Morningstar, il Signore degli Inferi giunto sulla Terra perché annoiato della sua precedente vita: aprendo un night club, capirà quanto sia spassosa l’esistenza degli esseri umani. Ma questa sua scelta avrà un risvolto inaspettato: stando a stretto contatto proprio con le persone, nasceranno in lui dei sentimenti umani che lo manderanno spesso in tilt.

Anticipazioni Lucifer 5: l’annuncio a sorpresa di Netflix

La pagina Instagram di Netflix ha annunciato l’inizio delle riprese dell’ultima stagione di Lucifer: “Lucifer, stagione finale. Riprese iniziate”; ha inoltre scritto: “Che peccato dover aspettare ancora un po’”. Quasi certamente la serie potrà essere vista nei primi mesi del 2020, ma i fan sono rimasti senza parole quando hanno scoperto che rivedranno per l’ultima volta Morningstar: “Non so se essere contenta per il ‘riprese iniziate’ o disperata per il ‘stagione finale'”; “Non sono pronta a terminare tutto quanto”; “Ma che stagione finale! Siete impazziti?”; “Ho finito ieri di vedere la 4, attendo con ansia la 5! Peccato che sia l’ultima”.

Lucifer, dove eravamo rimasti: il finale che nessuno si sarebbe aspettato di vedere

Per il momento non si conosce ancora la trama di Lucifer 5. Ma vediamo insieme com’è terminata l’ultima stagione! A seguito di un’invasione di demoni sulla Terra, Lucifer ha capito che il suo posto non potrà essere il mondo degli umani e per questo ha deciso di diventare nuovamente il Signore degli Inferi; questo però ha provocato una grande ferita in lui: il suo amore per Chloe Decker è contraccambiato e solo in questo momento è in grado di capire il vero significato della profezia…