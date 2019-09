Il Segreto, salto temporale: anticipazioni nuova trama

Anticipazioni spagnole Il Segreto: la nuova stagione ambientata nel 1930

Ci sarà un evidente salto temporale a Il Segreto. Non è la prima volta che succede e adesso è inevitabile: serviva smuovere le acque e far emergere nuovi protagonisti. Si salterà al 1930 e tutti i cittadini di Puente Viejo cambieranno il loro modo di vestire, ma anche il loro modo di intendere la morale e il pudore. Saranno meno legati ad antiche tradizioni e scopriremo personaggi davvero rivoluzionari, che daranno una ventata d’aria fresca al paesino. Ci saranno momenti decisamente emozionanti, con l’inizio della nuova stagione de Il Segreto: Don Anselmo, per esempio, ritornerà nel paesino e saluterà, con le lacime agli occhi, Don Berengario, che si trasferirà in una nuova città.

Cast Il Segreto 12: personaggi che vanno via e altri che restano

Sì, non vedremo più Don Berengario e nemmeno Maria Castaneda, la quale deciderà di dare una seconda possibilità a Gonzalo Castro, dopo quello che ha combinato Fernando Mesia: darà vita a un poderoso incendio che seminerà morte e distruzione. Con le anticipazioni della dodicesima stagione de Il Segreto, sappiamo che ci sarà il funerale di Gracia, ma non si saprà poi molto della sua morte. Chi l’ha uccisa e per quale motivo preciso? La stagione inoltre si aprirà con un’altra morte misteriosa che ha però a che fare con Fernando Mesia: quest’ultimo darà larga dimostrazione di non essere cambiato di una virgola e che vorrebbe possedere come un oggetto Maria, proprio come in passato; per fortuna la ragazza riuscirà a liberarsi dalle sue spire.

Nuova trama Il Segreto: quello che c’è da sapere

Con gli spoiler spagnoli de Il Segreto, sappiamo che Mauricio diventerà sindaco, ma ci sarà un grande mistero da svelare su Fe. Qual è stato il destino della donna? Oltre a queste, scoprirete presto altre imperdibili anticipaizoni sulla nuova stagione de Il Segreto!