Il Segreto, Gracia muore: chi l’ha uccisa? Sospetti e dolore di Hipolito

La morte di Gracia nelle puntate spagnole de Il Segreto: non ci sarà nulla da fare per la moglie di Hipolito

Gracia morirà nella dodicesima stagione de Il Segreto in circostanze piuttosto misteriose. Hipolito, ancora una volta, dovrà metabolizzare un lutto: non si sarebbe mai aspettato di perdere sua moglie, dolore e rabbia non lo lasceranno in pace. A seguito di questa tragedia, potrebbe perdere la spensieratezza e l’allegria che da sempre l’hanno contraddistinto. Sarà troppo difficile, per lui, andare avanti e, nelle puntate settimanali della Spagna de Il Segreto, si vedrà un Hipolito distrutto durante il funerale della sua amata moglie. Ma cos’è successo davvero?

Chi ha ucciso Gracia de Il Segreto? I sospetti e la difficile celebrazione del funerale

La nuova stagione de Il Segreto si aprirà con la morte di Gracia. All’inizio non si capirà cosa sia successo ma, puntata dopo puntata, si scoprirà sempre qualcosa di più: la ragazza potrebbe non avercela fatta a scampare all’incendio causato da Fernando Mesia a Puente Viejo. Sarà sempre più malvagio e attenterà alla vita di parecchi abitanti del paesino: Maria si allontanerà definitivamente da lui, anche perché avrà dei brutti litigi con Francisca Montenegro.

Ultime anticipazioni spagnole de Il Segreto: ecco cosa sta succedendo in Spagna

Fino a prova contraria, è stato Fernando a uccidere Gracia (e non solo lei). Ma cosa si scoprirà prossimamente? Sappiamo che Francisca ha avvelenato Roberto nascondendo il delitto alla sua figlioccia e che quest’ultima ritornerà dal suo Gonzalo. I colpi di scena sono dietro l’angolo e non è detto che Fernando Mesia sia scomparso per sempre: ormai siamo abituati ad assistere al ritorno dei personaggi più crudeli della telenovela. Avrà un altro piano in mente dopo esser scampato miracolosamente alla morte? E che ne sarà di Francisca Montenegro, che resterà sempre più sola?