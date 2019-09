Il segreto anticipazioni, Francisca e Maria litigano furiosamente: c’entrano i figli della giovane

Anticipazioni spagnole Il Segreto: Maria sospetta che Francisca le stia nascondendo qualcosa di grave

Cosa ci rivelano le ultime anticipazioni de Il Segreto? Sappiamo che il rapporto di Maria e Francisca diventerà sempre più teso: la ragazza è convinta che le stia nascondendo qualcosa di grave che, qualora dovesse venire a galla, potrebbe stravolgere la sua vita. La Montenegro, in passato, è stata capace di commettere ogni tipo di crimine e non si risparmierà nemmeno nelle prossime puntate de Il Segreto. Ma quello che farà allarmare maggiormente Maria Castaneda non saranno i sospetti riguardanti qualche oscuro mistero legato alla madrina, bensì una proposta che la farà andare in crisi e che provocherà una reazione che spiazzerà Francisca. Cosa le dirà di preciso la Montenegro?

Il Segreto puntate future: il litigio di Francisca e Maria, nessuna eredità ai figli della giovane

Stando agli spoiler spagnoli de Il Segreto, Francisca Montenegro dirà a Maria Castaneda che è tutto pronto per rendere Esperanza e Beltran i suoi eredi diretti. Una confessione, questa, che manderà su tutte le furie la giovane: senza mezzi termini, le dirà che non possederanno mai e poi mai la sua ricchezza in quanto sa bene a cosa andranno incontro… Maria è stata un’ereditiera di Francisca e questo ha dato il diritto alla matrona di interferire notevolmente con la sua vita, mettendo svariate volte in pericolo la sua storia con Gonzalo. Raimundo, però, chiederà a Maria di riflettere; lei gli darà ascolto e scopriremo la sua decisione prima del finale dell’undicesima stagione de Il Segreto.

Roberto è morto, ma Maria ancora non lo sa: il macabro segreto di Francisca Montenegro

Francisca e Maria avranno un confronto: decideranno di dire sempre quello che pensano senza riserve. Però, per quanto riguarda la proposta su Beltran ed Esperanza, avrà bisogno ancora di tempo. La Castaneda vorrà fidarsi della madrina, ma ancora non sa che le sta nascondendo un terribile segreto (anche se ha un certo sentore): Roberto Sanchez è morto per mano sua e ha seppelito il suo corpo in un posto impensabile.