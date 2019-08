Finale Il Segreto 11 in Spagna: Meliton è morto? Francisca accusata

Anticipazioni spagnole de Il Segreto: Meliton muore, piovono accuse sui due cattivi per eccellenza di Puente Viejo

Che fine farà Meliton? Sul finale di stagione de Il Segreto (in Spagna sono arrivati all’undicesima), i telespettatori potranno assistere a un altro decesso, quello dello sceriffo di Puente Viejo. A dare le anticipazioni spagnoli de Il Segreto, la rivista SuperTele, che ha raccontato della possibilità di non rivedere mai più Meliton. Le dinamiche del suo assassinio non saranno molto chiare, ma è certo che qualche personaggio spietato di Puente Viejo lo farà fuori senza esitazione e ci sarà un indizio-chiave che potrebbe essere ricondotto a Francisca o a Fernando, ai due cattivi per eccellenza della telenovela iberica.

Finale Il Segreto 11 in Spagna: chi ha ucciso Meliton?

Abbiamo appreso la notizia della morte di Fernando per mano di Maria, e adesso sappiamo qualcosa di più sul futuro di Meliton Melquiades grazie a SuperTele. Lo sceriffo sparirà improvvisamente e Matias si metterà subito sulle sue tracce coadiuvato da Carmelo e Severo, che capiranno dove si troverà… quello che colpirà maggiormente i tre è la lettera “F” dipinta su una pietra. L’iniziale del suo omicida?

Accuse contro Francisca Montenegro: la matrona ha colpito ancora?

Non appena verrà appresa la notizia della morte di Meliton e quella del sorprendete indizio, il sottosegretario si scaglierà contro Francisca Montenegro, accusandola di essersi macchiata di un altro crimine; ma questa volta la nobildonna potrebbe avere le mani pulite: la “F” potrebbe stare anche per Fernando, che si sarebbe sbarazzato dello sceriffo subito dopo il rapimento di Maria Castaneda. L’undicesima stagione de Il Segreto si concluderà, dunque, con un nuovo caso da risolvere. Chi ha ucciso Melito? E Fernando Mesia è stato davvero ammazzato o lo ritroveremo nuovamente a Puente Viejo sotto mentite spoglie?