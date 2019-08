Il Segreto, Fernando muore? Maria causa un’esplosione che cambia tutto

Anticipazioni spagnole Il Segreto: Fernando rapisce Maria dopo averla salvata da Dori Vilches

Ebbene un’esplosione cambierà inevitabilmente tutto! Le anticipazioni spagnole de Il Segreto annunciano una triste fine per Fernando. Quest’ultimo mette in atto un folle piano per cercare di distruggere Puente Viejo. Per la prima volta, vedremo Donna Francisca allearsi con Severo e Carmelo, allo scopo di riuscire a fermare la follia del Mesia. Intanto, quest’ultimo fa in modo che Maria gli resti accanto, quando trova la cura necessaria per farla tornare a camminare. Ricordiamo che, dopo la bomba esplosa da Severo e Carmelo durante il matrimonio di Fernando (che resta vedovo), la giovane Castaneda resta paralizzata. Ben presto, però, Maria si accorge che la cura va molto lenta e che questo rallentamento è causato dalla sua infermiera, Dori Vilches. Quest’ultima è una donna che, in passato, ha commesso dei crimini e che ora è innamorata di Fernando. Proprio per volere del Mesia, rallenta la cura di Maria. La Castaneda, dopo essersene accorta, inizia a ricattare l’infermiera, la quale ha un passato oscuro. Ed ecco che Dori decide di mettere fine alla vita della figlia di Emilia! Fortunatamente Fernando arriva in tempo e salva Maria, uccidendo la Vilches. Ma questo è solo l’inizio!

Il Segreto puntate spagnole: Fernando chiude Maria in un monastero e posiziona un ordigno contro Francisca e i suoi alleati

Consapevole del fatto che Francisca, Severo e Carmelo si siano uniti per distruggerlo, Fernando rapisce Maria e la porta all’interno di un monastero. Dopo di che, posiziona una bomba dentro una baracca, nella quale dà appuntamento ai tre nemici. Grazie all’intuizione della Montenegro, riescono fortunatamente a salvarsi dalla vendetta del Mesia, ma Maria è ancora in pericolo. Fernando sa che Donna Francisca è disposta a tutto pur di mettere in salvo la Castaneda e così posiziona degli ordigni all’interno del monastero, che dovranno azionarsi non appena entreranno i suoi nemici. Per metterli in salvo, a questo punto, la figlia di Emilia attiva il dispositivo proprio quando entra Fernando!

Anticipazione Il Segreto: Maria fa esplodere il monastero e ad avere la peggio è Fernando

Ebbene Maria mette in salvo Francisca, Carmelo, Severo, Raimundo e Mauricio facendo esplodere l’ordigno, pieno di dinamite, quando Fernando entra nel monastero. Inutile dire che l’intero edificio viene raso al suolo. Del figlio di Olmo non ci sarà alcuna traccia. Possiamo, dunque, pensare quasi con certezza che il Mesia sia morto! Donna Francisca e Mauricio riescono fortunatamente a trovare Maria sana e salva.