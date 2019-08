Il Segreto: Francisca, Severo e Carmelo uniti contro Fernando

Anticipazioni spagnole Il Segreto: Donna Francisca si allea con Severo e Carmelo per distruggere Fernando

Per la prima volta, i telespettatori vedranno uniti Donna Francisca, Severo e Carmelo. Le anticipazioni spagnole de Il Segreto annunciano questa inaspettata alleanza, che nasce dall’intenzione di salvare Puente Viejo. Nel corso delle ultime puntate andate in onda in Spagna, il pubblico ha visto il popolo del piccolo paese profondamente sconvolto. Il colonnello Juan García-Morales, incaricato dal Ministero dell’Interno, porta a Puente Viejo una notizia terribile: tutto il paese dovrà essere inondato. Una vecchia decisione presa da Carmelo, per vendicarsi contro Donna Francisca, porta a questa terribile decisione. Ben presto, però, si scopre che dietro tutto c’è proprio Fernando, il quale intanto si trasferisce a Cuba per permettere a Maria di ricevere le cure necessarie a farla tornare a camminare. E mentre la situazione per la Castaneda non va per il meglio, Francisca cerca un modo per riuscire a mettere in salvo Puente Viejo. Il colonnello, arrivato da poco in paese, dimostra di essere pronto a tutto pur di distruggere il paese. L’uomo è, infatti, d’accordo con Fernando!

Il Segreto puntate spagnole: Fernando vuole distruggere Puente Viejo, Francisca pronta a tutto

Fernando non ha buone intenzioni, anzi. Il Mesia è pronto a vendicarsi con l’aiuto di Juan García-Morales. Carmelo e Severo tentato di trovare una soluzione. In particolare, il Leal si sente in colpa, poiché la distruzione del loro paese sta avvenendo a causa di un suo errore passato. Non solo, il povero Carmelo ha da poco perso la sua Adela, morta a causa di un grave incidente, questa volta non provocato da Francisca come tutti credono. Sembra che dietro anche questa morte ci sia Fernando, il quale è sempre più folle. Il Mesia arriva anche a rapire Maria, pur di riuscire a tenerla con sé.

Anticipazioni Il Segreto: Francisca, Severo e Carmelo pronti a salvare Puente Viejo

Mentre Fernando rapisce Maria, Francisca si allea per la prima volta con Severo e Carmelo. L’alleanza nasce dopo che la Montenegro riesce a mettere in salvo, non solo Raimundo, ma anche Irene, da morte certa. Questo suo gesto porta il Santacruz a creare un’alleanza con la sua più grande nemica. I tre riusciranno insieme a salvare Puente Viejo?