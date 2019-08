Il Segreto anticipazioni: Fernando rapisce Maria, ma nulla è come sembra

Anticipazioni Il Segreto dalla Spagna: Fernando rapisce Maria per un motivo ben preciso

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto ci rivelano che Fernando Mesia farà di tutto per rendere migliore la vita di Maria Castaneda. Avete capito bene: si prodigherà per salvare sempre la sua amata; in passato ha anche rischiato la vita pur di trarre in salvo i suoi figli. Maria gli sarà sempre riconoscente, anche se non capirà il suo ultimo gesto. Per chi ancora non lo sapesse, la Castaneda si troverà in un monastero abbandonato dove riceverà delle cure da parte di Vilches, l’infermiera che si prenderà cura di lei. Quello che Maria non sa è che in realtà Vilches la tiene come sua prigioniera.

Il piano di Fernando per salvare Maria: anticipazioni spagnole Il Segreto

Fernando Mesia correrà in suo aiuto, ma sarà una vera e propria impresa: Vilches la drogherà e Maria Castaneda diventerà sempre più incosciente. Quando alla fine Fernando riuscirà a incontrarla, la madre di Esperanza non vorrà fuggire con lui: crede che non abbia buone intenzioni. Nelle puntate de Il Segreto della Spagna, Maria attraverserà un periodo di forti turbamenti: verrà tenuta prigioniera da Vilches, Francisca Montenegro ucciderà Roberto e Fernando la vorrà portare via da quel posto. Per il suo bene.

Anticipazioni future Il Segreto: Fernando e Maria, nuova storia d’amore?

Maria Castaneda penserà che Fernando Mesia sia intenzionato a strapparle la sua felicità: teme che voglia portarla via da Puente Viejo per rifarsi una vita con lei. Sì, Fernando è perdutamente innamorato della giovane, ma non avrà nessuna intenzione di allontanarla dalla sua famiglia. Maria ritornerà in sé? E che ne sarà di Vilches? Francisca Montenegro non gliela farà passare liscia.