Il Segreto anticipazioni spagnole, Francisca uccide Roberto col veleno

Anticipazioni Il Segreto spagnole: Francisca avvelena Roberto

No, Francisca Montenegro non cambierà di una virgola! Molti credono che la nobildonna possa riscoprire un animo dolce e sereno, ma tutto questo verrà smentito dall’ultima sua azione scellerata: avvelenerà Roberto con la belladonna, una pianta tossica che uccide in breve tempo. Qual è il motivo di tale astio nei confronti dell’uomo? Da quando quest’ultimo ha messo piede a Puente Viejo, la Montenegro ha sempre temuto che potesse portarle via Maria Castaneda, la sua cara figlioccia. Ci vedrà giusto e la sua furia sarà incontenibile! Non avrà nessuna pietà per Roberto, come ci rivelano le ultime anticipazioni spagnole de Il Segreto.

Roberto muore a Il Segreto: non fuggirà con Maria

Roberto esalerà il suo ultimo respiro dinanzi a Francisca Montenegro. Per capire cosa gli succederà, bisogna procedere per gradi. Mauricio confesserà alla sua padrona di aver trovato dei biglietti che le daranno la conferma che Maria e Roberto avrebbero organizzato tutto per abbandonare per sempre Puente Viejo assieme a Esperanza e Beltran; la rabbia della matrona diventerà incontenibile e deciderà di sbarazzarsi una volta per tutte di quel pericolo.

Raimundo Ulloa lascia Puente Viejo: l’inganno

Stando alle anticipazioni de Il Segreto dalla Spagna, Raimundo Ulloa non potrà far nulla per far saltare questo diabolico piano: Mauricio gli dirà di lasciare momentaneamente Puente Viejo perché Don Anselmo ha assoluto bisogno di lui a seguito di una crisi; Raimundo non ci penserà due volte e andrà a confortare l’amico assieme alla nipote Maria, ma non sa che è tutto una menzogna, che tutto fa parte del piano di sua moglie.

La lettera di Roberto, il suo corpo nelle segrete: spoiler spagnoli nuove puntate

Francisca e Roberto si troveranno quindi da soli alla Casona e lei potrà ammazzarlo facilmente: l’uomo mangerà un pezzo di cioccolato avvelenato. La matrona gli prometterà che, se dovesse decidere di scrivere una lettera di addio a Maria, con cui spiegarle di esser stato costretto ad abbandonare il paesino, gli avrebbe dato l’antidoto; ma così non sarà: dopo aver scritto la lettera, Francisca lo lascerà morire e il corpo senza vita di Roberto verrà nascosto nelle segrete. Dove nessuno lo troverà. O forse sì?