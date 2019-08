Anticipazioni spagnole Il Segreto: Maria incastra la sua infermiera

Il Segreto anticipazioni spagnole: Maria non sta ricevendo le giuste cure dalla sua infermiera

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto riguardanti le condizioni di Maria non sono positive. La figlioccia di Donna Francisca si trasferisce a Cuba con Fernando, dopo essere rimasta paralizzata. La Castaneda finisce in queste condizioni durante l’attentato avvenuto il giorno del matrimonio del Mesia. Quest’ultimo perde la sua neo moglie e si ritrova a dover assistere a Maria. Per quanto accaduto Fernando è pronto a vendicarsi, in particolare contro Severo e Carmelo, i responsabili dell’attentato. Rimasta paralizzata, Maria si lascia aiutare dal suo ex marito, che la riporta a Cuba per ricevere delle cure specifiche. Viene effettivamente trovata una cura che potrebbe aiutarla a tornare a camminare. Ma ecco che Fernando decide di rallentare il processo, assumendo un’infermiera particolare, Dori Vilcher. La donna fa le punture a Maria in punti del corpo che non possono assorbire la medicina. Per tale motivo, la Castaneda non sta al momento ricevendo le cure. Inconsapevole di quanto sta realmente accadendo, la figlioccia della Montenegro scopre presto la verità.

Puntate spagnole Il Segreto: Maria scopre l’oscuro passato della sua infermiera

Maria riesce finalmente a scoprire le intenzioni della sua infermiera. Non sta ricevendo la cura che la potrebbe riportare a camminare, dopo l’attentato, e deve cercare di risolvere la situazione. Così, fa assumere a Dori dei sonniferi potenti, che la portano a confessare il tutto. La Vilches fa delle rivelazioni sul suo oscuro passato, affermando di essersi innamorata del proprietario di una struttura psichiatrica. Non ricevendo le attenzioni da parte dell’uomo, Dori cercò addirittura di uccidere sua moglie. Questo la portò a essere ricoverata in una clinica, poiché considerata instabile. Proprio qui conobbe Fernando, di cui si innamorò.

Il Segreto anticipazioni: Dori innamorata di Fernando, Maria la incastra

Dori, innamorata di Fernando, segue tutte le sue indicazioni. Il Mesia non vuole che Maria torni a camminare proprio adesso. Il figlio di Olmo vuole tenere, il più tempo possibile, vicino a sé la Castaneda. Quest’ultima, però, riesce a incastrare la Vilches. Ricattandola per il suo oscuro passato, Maria consiglia a Dori di riprendere le cure, che dovranno essere più forti di prima.