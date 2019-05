Il Segreto anticipazioni spagnole: Maria resta paralizzata, l’ira di Francisca

Anticipazioni spagnole Il Segreto: Maria in condizioni gravissima per colpa di Severo

Nel corso delle prossime puntate spagnole de Il Segreto, la bomba fatta esplodere da Severo crea non pochi disagi. Scendendo nel dettaglio, il Santacruz decide di vendicarsi contro Donna Francisca facendo scoppiare un ordigno durante il matrimonio di Fernando e Maria Elena. Mentre quest’ultima muore lasciando vedovo il Mesia, Maria e Matias rischiano di perdere la vita. La Castaneda riceve subito il soccorso medico, ma le condizioni di salute si aggravano con il passare del tempo. Suo fratello, intanto, subisce un delicato intervento, che riesce fortunatamente a salvarlo. Ma ecco che Maria finisce in coma e al suo risveglio si ritrova di fronte a una realtà drammatica. I suoi due figli e Donna Francisca la sostengono e proprio grazie a loro riesce a riaprire gli occhi. Purtroppo quando si risveglia scopre di essere rimasta paralizzata a causa della bomba esplosa durante il matrimonio di Fernando. A questo punto, Maria annuncia la sua volontà di morire.

Il Segreto puntate spagnole: Maria resta paralizzata, Donna Francisca furiosa

Il dottor Zabaleta mette subito al corrente Donna Francisca su quanto sta accadendo a Maria. La Montenegro scopre così che la sua amata figlioccia è paralizzata e difficilmente potrà tornare a vivere una vita normale. Impossibile, a questo punto, soffocare l’ira della dark lady di Puente Viejo. Quest’ultima si mostra profondamente arrabbiata con il suo più grande nemico, Severo, che sente dei forti sensi di colpa. Nel frattempo, Adela e Irene decidono di andare a fare visita a Maria, ma vengono prontamente fermate da Mauricio. Il capo mastro manda subito via le due donne dall’ingresso della Villa. Al contrario Matias viene accolto a braccia aperte alla Casona. Il giovane Castaneda resta molto male quando nota che la sorella non ha alcuna intenzione di reagire.

Anticipazione Il Segreto: Donna Francisca ordina a Mauricio di uccidere Severo

Maria sembra non voler più reagire e Donna Francisca tenta, in tutti i modi, di aiutarla. La Montenegro, intanto, ordina a Mauricio di uccidere Severo. Proprio in questo momento, arriva Raimundo, che non è assolutamente d’accordo con le intenzioni della moglie. Non solo, c’è anche da tenere conto l’ira di Fernando. Il giovane Mesia non vuole solo vendicare Maria, ma anche Maria Elena.