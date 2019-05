Il Segreto anticipazioni: Fernando vedovo, Maria e Matias in fin di vita

Anticipazioni spagnole Il Segreto: Severo fa scoppia una bomba durante le nozze di Fernando

Le ultime anticipazioni spagnole de Il Segreto annunciano una vera e propria tragedia. Nel corso delle prossime puntate in onda in Spagna, Severo mette in atto una vendetta molto pericolosa contro Donna Francisca, che però lo porta a cadere nella disperazione. Il tutto accade quando vengono celebrate le nozze di Fernando. Il figlio di Olmo decide di sposare una donna di cui si è innamorato, Maria Elena. Di fronte a tutti i presenti, i due diventano marito e moglie all’interno della Casona della Montenegro. L’evento, però, diventa in brevissimo tempo una vera tragedia. Improvvisamente un ordigno esplode, mentre tutti gli invitati stanno festeggiando i due neo sposi. La bomba viene fatta esplodere proprio da Severo, il quale ha ideato questa vendetta con lo scopo di colpite Francisca. La povera Maria Elena muore sul colpo, tra le braccia di un Fernando disperato. La notizia sull’attentato fa subito il giro di tutto il paese e il Santacruz, non appena comprende quanto causato dal suo piano, si sente in colpa.

Il Segreto puntate spagnole: la moglie di Fernando muore, Matias e Maria in gravi condizioni

Sono diversi i feriti causati dall’esplosione dell’ordigno inserito per volere di Severo, nel luogo dove vengono celebrate le nozze di Fernando e Maria Elena. Dopo aver pronunciato il suo sì, il Mesia si ritrova a essere vedovo. Maria viene anche colpita durante l’attentato, ma viene subito soccorsa dal dottor Zabaleta. Nel frattempo, appare davvero in gravissime condizioni Matias. Il giovane figlio di Emilia e Alfonso peggiora minuto dopo minuto, tanto che inizia ad accusare la febbre altissima, causata da una ferita sull’occhio. Nonostante l’intervento immediato del medico, pure Maria ha dei seri problemi di salute. Infatti, la figlioccia di Donna Francisca entra in coma.

Anticipazione Il Segreto: Maria finisce in coma, Severo si sente in colpa

Gravissimi problemi per alcuni dei protagonisti di Puente Viejo. Maria e Matias sono in pericolo di vita e Severo non può non sentirsi in colpa per quanto causato dalla sua bomba. Raimundo, a questo punto, chiede a Donna Francisca di chiudere così la guerra con il Santacruz. Fernando, rimasto vedovo, prende parte ai funerali della moglie defunta e poi si prende cura di Maria.