Il Segreto, nuovo matrimonio Fernando: Francisca vuole distruggerlo!

Anticipazioni Il Segreto: il matrimonio di Fernando Mesia salterà? Guai in vista per il figlio di Olmo

Fernando Mesia è pronto per fare il grande passo. Maria Elena lo ha stregato: è lei la donna che porterà all’altare. A sorpresa, il ragazzo ha fatto ritorno a Puente Viejo presentando a tutti la sua nuova fidanzata. Stando alle anticipazioni spagnole de Il Segreto, Fernando nutrirà un reale sentimento nei suoi confronti e nessuno dubiterà di lui… tranne Francisca Montenegro. La matrona non riuscirà a convincersi del cambiamento di personalità del giovane Mesia: non potrà mai dimenticare quello che ha fatto in passato; è arrivato persino a uccidere suo padre Olmo! Si macchierà di qualche altro crimine? La Montenegro non intende abbassare la guardia.

Il Segreto puntate future: il piano di Francisca Montenegro

Le anticipazioni de Il Segreto ci rivelano che Fernando si sposerà con Maria Elena, una ragazza riservata, che conquisterà subito alcuni personaggi della telenovela. Non appena la Montenegro apprenderà la notizia delle imminenti nozze del giovane, deciderà di agire silenziosamente; Raimundo Ulloa, però, riuscirà a capire che la moglie gli sta nascondendo qualcosa. Francisca non vuole gente che interferisca col suo piano – nemmeno suo marito! – ed è disposta a fare di tutto per convincere Raimundo del fatto che non ha nessun astio nei confronti di Mesia.

Fernando si sposa con Maria Elena, Francisca non è d’accordo

Francisca Montenegro sa recitare benissimo, ma è ancora più brava a ingannare le persone: basti pensare a quello che ha fatto a Maria e al suo ex fidanzato! La nobildonna sarà disposta a tutto pur di rendere infelice Fernando: non ha dimenticato quello che le è successo in passato; non crede assolutamente alla sua bontà, nonostante – fino a questo momento – il Mesia abbia avuto un’ottima condotta. Cosa succederà davvero nel giorno del matrimonio di Fernando e Maria Elena? Nell’attesa di scoprirlo, potrete sapere cos’è successo veramente a Emilia e Alfonso lontani da Puente Viejo.