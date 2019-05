Il Segreto, Fernando e Maria Elena si sposano? Lui chiede la mano

Matrimonio Fernando e Maria Elena: anticipazioni Il Segreto

Ci sarà presto un nuovo matrimonio a Puente Viejo? Stando alle ultime anticipazioni spagnole de Il Segreto, Fernando si innamorerà di un’altra donna: Maria Elena. Da non confondere con Maria Castaneda, l’ex moglie di Gonzalo, che è ritornata nel paesino dopo l’incendio che ha distrutto la sua abitazione a Cuba. A sorpresa, Fernando Mesia presenterà questa ragazza a tutti i suoi amici più cari, alla sua amata (?) Maria e a Francisca Montenegro, che non sarà come al solito felice della sorpresa. Avrà da ridire anche sulla nuova arrivata di Puente Viejo e cercherà di indagare sul suo oscuro passato. Ogni personaggio porta sempre con sé un carico di segreti che riaffiorano puntata dopo puntata e inevitabilmente creano nuove dinamiche.

Il Segreto anticipazioni future, la nuova fidanzata di Fernando Mesia

Chi è Maria Elena Cadaso De Brey? Una giovane che si presenterà come la fidanzata di Fernando Mesia, il quale è ritornato a Puente Viejo sorprendendo l’altra Maria. Al momento è tutto quello che sappiamo dalle anticipazioni de Il Segreto. Potrebbe essere buona come il pane o malvagia come Francisca Montenegro: quest’ultima si è già messa alla ricerca di informazioni fondamentali per conoscerla meglio e, nel caso, anche per distruggerla! Fernando sembrerà davvero innamorato di Maria Elena, tanto che deciderà di fare una proposta importante. Decisamente inaspettata.

Fernando e Maria Elena si sposeranno davvero? Ultime anticipazioni puntate Il Segreto

Fernando Mesia farà una proposta di matrimonio a Maria Elena. La ragazza resterà senza parole: non si sarebbe mai aspettata nulla del genere, visto che si conoscono da poco tempo. Ma accetterà. Ora dovranno solo decidere la data del matrimonio. Maria Castaneda diventerà una grande confidente di Fernando e parleranno anche della futura sposa. Dobbiamo davvero credere in un cambiamento da parte di Fernando? O ci sta nascondendo qualcosa? Intanto tutti si stanno ancora chiedendo se Emilia e Alfonso sono vivi o sono morti.