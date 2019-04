Il Segreto, Emilia e Alfonso sono morti? La verità sul rapimento

Anticipazioni spagnole Il Segreto: il destino di Alfonso ed Emilia

Che fine hanno fatto Emilia e Alfonso de Il Segreto? Grazie alle ultime anticipazioni spagnole, sappiamo esattamente cos’è successo a una delle coppie più amate della telenovela. Come ben saprete, Alfonso ed Emilia sono stati catturati a Parigi. I loro aguzzini hanno richiesto una cifra per il riscatto a dir poco esagerata. Maria, per salvare i genitori, ha deciso di combattere in prima linea, mettendo a repentaglio la sua stessa vita. Finché Fernando Mesia non le farà una confessione che la lascerà senza parole. Non si sarebbe mai potuta aspettare un gesto del genere, soprattutto dopo essersi convinta che fosse diventato buono.

Il Segreto puntate future, la confessione di Fernando

Stando alle anticipazioni de Il Segreto, Fernando confesserà a Maria che ha ordinato lui il rapimento dei suoi genitori (e le dirà tanto altro ancora): una rivelazione, questa, che manderà su tutte le furie la donna; Fernando, però, capendo la gravità del suo ignobile gesto, deciderà di fare di tutto affinché Alfonso ed Emilia non vengano uccisi. Si recherà direttamente sul posto dello scambio e si sporcherà le mani di sangue…

Spoiler spagnoli Il Segreto, la decisione di Matias

Le anticipazioni future de Il Segreto non finiscono qui. Grazie all’aiuto di Fernando, i genitori di Maria ritorneranno a essere liberi, ma non potranno più tornare a Puente Viejo a seguito dell’accusa di omicidio. A questo punto, Raimundo Ulloa dirà loro che dovranno restare a Parigi e troverà una nuova dimora. Il paesino spagnolo è diventato troppo pericoloso. Matias raggiungerà i suoi genitori e si convincerà a voler partire con loro… Cos’altro succederà?