Il Segreto, Matias e Marcela lasciano Puente Viejo: la decisione inaspettata

Anticipazioni spagnole Il Segreto, la decisione inaspettata di Marcela e Matias

Cosa succederà a Matias e Marcela de Il Segreto? Le anticipazioni non mancano e ci permettono di capire che, per i due ragazzi, il futuro sarà molto incerto. Da quando hanno messo piede a Puente Viejo, hanno dovuto affrontare innumerevoli difficoltà. E ci saranno altre brutte notizie. Matias sarà continuamente in apprensione per Emilia e Alfonso: i suoi genitori sono stati rapiti e, per la loro liberazione, è stata richiesta una somma di denaro spropositata. Starà a Fernando Mesia intervenire. Solo per Maria Castaneda, deciderà di mettere in pericolo la sua stessa vita e arriverà persino a uccidere per non lasciarsi sopraffare dagli aguzzini della coppia.

Prossime puntate Il Segreto, anticipazioni future: la verità sul rapimento di Emilia e Alfonso

In realtà è stato proprio Fernando ad aver ordinato il sequestro di Alfonso ed Emilia: Mesia, però, non riuscirà a portare avanti il suo machiavellico piano e chiederà scusa a Maria, raccontandole davvero tutto quello che ha fatto contro di lei. Maria sarà pronta ad accettare le sue scuse solo nel caso dovesse riuscire a liberare i genitori e, stando alle ultime anticipazioni spagnole de Il Segreto, ce la farà. Anche se non sarà per niente facile. Ma Fernando continuerà a provocare altri problemi, soprattutto quando ritornerà a Puente Viejo per portare via Maria!

Matias vuole trasferirsi a Parigi, spoiler Il Segreto

Grazie a Fernando, Marcela e Matias potranno riabbracciare Emilia e Alfonso. Non appena li Incontrerà, Matias confesserà che vorrà passare la sua vita con loro. Non vuole ritornare a Puente Viejo. Raimundo troverà per la famiglia un posto sicuro a Parigi. Maria, però, sarà in grado di convincere il fratello a non partire con Marcela alla volta della capitale francese: se dovesse decidere di abbandonare il paesino, dovrà passare una vita da latitante e questo non gli permetterà di assicurare una vita serena alla sua famiglia.

Il Segreto anticipazioni, cosa succederà davvero alla famiglia?

Con le parole di Maria, Matias deciderà di tornare a Puente Viejo, dopo aver dato un lungo abbraccio ai suoi genitori, che probabilmente non rivedrà più, visto che sono ancora ricercati in Spagna a causa dell’omicidio di Simon Perez De Ayala.