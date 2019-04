Il Segreto, Fernando ritorna e sorprende Maria: vuole portarla via?

Anticipazioni Il Segreto: cosa vuole Fernando da Maria? L’incubo non ha fine

Fernando ritornerà a Il Segreto. Stando alle ultime anticipazioni spagnole, l’uomo cambierà idea: aveva infatti deciso di abbandonare per sempre il paesino dopo le malefatte commesse e soprattutto dopo aver capito che il suo sentimento per Maria non era assolutamente contraccambiato. Avevamo conosciuto un Fernando diverso, decisamente più maturo, in grado di rispettare ogni decisione presa da Maria Castaneda. Non la vedeva più come un mero oggetto per soddisfare i propri desideri. Ma qualcosa potrebbe cambiare ancora… e noi siamo ormai abituati ai colpi di scena nelle puntate de Il Segreto!

Il Segreto puntate spagnole: Maria sconvolta per l’incontro con Fernando

Perché Fernando Mesia farà nuovamente capolino a Puente Viejo? Le anticipazioni future de Il Segreto non sono ancora molto chiare a tal riguardo. È certo che Maria non riuscirà ad accettare il fatto che l’uomo abbia fatto ritono a Puente Viejo. Lo ha fatto perché non riesce a stare senza di lei? Tutto potrebbe far parte del piano di Francisca: proprio quando Maria aveva cominciato ad avvicinarsi nuovamente a Roberto, la nobildonna ha manipolato il testo di una sua missiva facendo ben intendere che non l’amava più. Caso vuole che proprio in questo momento giunge a Puente Viejo Fernando Mesia. Esiste forse un patto segreto tra Francisca e Fernando?

Spoiler Il Segreto: cosa succederà davvero a Maria e Fernando?

Maria aveva appena cominciato un periodo piuttosto spensierato della sua vita: era riuscita persino a fondare un’associazione di sole donne, ma il ritorno di Fernando de Il Segreto la turberà parecchio! Intanto, durante la prima conferenza dell’assocazione, comparirà Francisca Montengro: nessuno si sarebbe mai aspettato di vederla in quel posto. Lo ha fatto solo per Maria, per dimostrarle che di lei si potrà sempre fidare? Gli spoiler de Il Segreto ci permettono di capire che la matrona sta tramando qualcosa e che Maria sarà chiamata ad affrontare delle difficoltà legate a un personaggio della telenovela: Fernando Mesia!