Il Segreto, Maria e Roberto tornano insieme? Il piano di Francisca

Anticipazioni spagnole Il Segreto: Maria e Roberto ancora innamorati? Possibile ritorno di fiamma

Cosa succederà a Roberto e Maria nelle prossime puntate de Il Segreto? Sapete bene che, dopo la rottura improvvisa, Roberto non ha dato più notizie di sé, facendo cadere nello sconforto Maria. Dopo alcune settimane di assenza, Roberto ha scritto alla sua fidanzata, dicendole di non preoccuparsi più di lui. La Castaneda ne ha dovute superare tante e ha reagito nel migliore dei modi anche alla fine della sua storia con Roberto: non può assolutamente buttarsi giù poiché deve accudire Esperanza e Beltran. I suoi figli (Beltran è in realtà il figlio di Bosco e Ines). Maria, quindi, troverà le forze per andare avanti: Francisca Montenegro la supporterà. E lo farà anche per incatenarla per sempre a Puente Viejo.

Il Segreto anticipazioni: lo strano telegramma di Roberto e la nuova decisione di Maria

Ha perdonato Fernando (dopo l’ammissione delle sue azioni malvagie contro di lei) e perdonerà anche Roberto, il quale le scriverà un telegramma: le spiegherà che si è pentito per quello che ha fatto, ma ha dovuto necessariamente abbandonare Puente Viejo. Maria penserà di dargli una seconda chance. Potrebbe però non incontrarlo mai più! Francisca Montenegro farà modo e maniera per non farla partire: pur di portare a compimento il suo piano, deciderà di dare tutto in eredità a Maria e ai suoi figli.

Maria abbandona Il Segreto? Il piano di Francisca Montenegro per non farla partire mai più

Maria Castaneda era intenzionata a lasciare Puente Viejo, ma la continua adulazione di Francisca nei suoi confronti non le permetterà di fare quello che il suo cuore le comanda. Deciderà infatti di restare nel paesino. La Montenegro è pronta a utilizzare nuovamente la sua figlioccia come una pedina per i suoi loschi piani: quale sarà il prossimo personaggio da affondare?