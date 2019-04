Anticipazioni Il Segreto, Maria lascia Puente Viejo? La verità

Maria lascia Il Segreto? Anticipazioni sulla scelta della ragazza

Le ultime anticipazioni spagnole de Il Segreto ci danno la conferma che Maria Castaneda resterà a Puente Viejo. Francisca Montenegro – che ha sempre tentato di influenzare ogni scelta della figlioccia – riuscirà a convincerla a vivere nella Casona. Non è un bene, questo, perché la Montenegro sarà in grado nuovamente di assoggettarla. Maria capirà che Francisca non è assolutamente cambiata? La ragazza attraverserà un periodo particolare, irto di incertezze: Gonzalo l’ha delusa parecchio e dovrà accettare la fine di un amore che sembrava eterno mentre Roberto ha deciso di andare via per sempre senza darle delle giustificazioni convincenti.

Il Segreto anticipazioni spagnole, Francisca ha vinto di nuovo

Maria scoprirà che Roberto è partito davvero. Ma per quale motivo? I due erano in crisi, ma comunque la giovane avrebbe voluto risolvere tutto con lui. Non si sono lasciati definitivamente e la partenza improvvisa dell’uomo getterà nello sconforto Maria, che non capirà precisamente cosa gli sia capitato, visto che ha lottato sempre per il suo bene. Le anticipazioni future de Il Segreto ci rivelano che Francisca Montenegro gioirà per questa notizia e assicurerà alla figlioccia che si prenderà cura di lei. E sappiamo che, quando la matrona cerca di difendere le persone alle quali vuole bene, arreca solo irreparabili danni!

Spoiler Il Segreto: la scelta di Julieta e Saul, Antolina smascherata

Stando alle anticipazioni settimanali de Il Segreto dalla Spagna, Antolina potrebbe essere presto smascherata: Isaac sta aspettando solo un passo falso della ragazza; una volta che avrà saputo tutta la verità sul suo conto, non ci penserà due volte ad allontanarla, anche perché il suo cuore batte solo per una giovane… Ed è sempre stato così, ma non lo ha mai voluto ammettere. Intanto Julieta e Saul de Il Segreto faranno armi e bagagli: sono pronti per lasciare per sempre Puente Viejo!