Anticipazioni spagnole Il Segreto: Isaac sconvolto, la verità su Antolina

Il Segreto anticipazioni spagnole: Alvaro scompare nel nulla, Elsa distrutta

Nel corso delle prossime puntate spagnole de Il Segreto, finalmente Isaac verrà messo di fronte a una verità sconcertante. Stando alle ultime anticipazioni, il Guerrero deciderà di affrontare Alvaro. Come vi abbiamo già rivelato, Elsa avvia una relazione con il dottore, il quale riesce a conquistarla dopo qualche settimana di corteggiamento. I due scelgono, addirittura, di convolare a nozze. Ma ecco che dietro tutto ci sta un piano ben organizzato da Alvaro. Quest’ultimo vuole sposare la Laguna per poter accedere alle sue ricchezze. Il medico, dopo breve tempo, inizia ad accordarsi con Antolina. L’ex ancella è ancora disposta a tutto pur di allontanare da Puente Viejo Elsa. Proprio per tale motivo, si accorda con Alvaro e gli offre tutti i consigli per riuscire a conquistare la Laguna. Attraverso le parole di Antolina, il medico riesce nel suo intento, tanto che vengono subito organizzate le nozze. Proprio durante il giorno del matrimonio, Alvaro scompare nel nulla.

Puntate spagnole Il Segreto: Isaac si mette sulle tracce di Alvaro e riesce a trovarlo

Alvaro scompare il giorno delle sue nozze con Elsa. Quest’ultima è distrutta e soprattutto molto delusa del comportamento del medico. La donna non sa il motivo per cui l’uomo sia sparito nel nulla, ma cerca di capirlo confidandosi con Consuelo. La Laguna è così costretta ad annunciare a tutti gli invitati che non ci sarà alcun matrimonio. Dopo ciò, dalle anticipazioni spagnole, sappiamo che Isaac apparirà particolarmente furioso con Alvaro, tanto che si metterà sulle sue tracce. Antolina non accetterà per nulla la decisione del marito, che sparirà anche lui nel nulla. L’ex ancella si mostrerà furiosa per la scelta del Guerrero, tanto che si ribellerà a quanto starà accadendo. Nel frattempo, Isaac troverà Alvaro.

Anticipazioni spagnole Il Segreto: Alvaro rivela a Isaac la verità su Antolina

Isaac riuscirà finalmente a trovare Alvaro e lo affronterà immediatamente. Il Guerrero cercherà uno scontro fisico con il medico, che però lo convincerà ad ascoltarlo. Proprio colui che avrebbe dovuto sposare Elsa, rivelerà all’uomo la verità su Antolina. Alvaro metterà al corrente Isaac su tutto ciò che sa dell’ex ancella. Ma non solo, il Guerrero tornerà sconvolto a Puente Viejo consapevole del fatto che sua moglie era d’accordo con Alvaro e insieme avrebbero dovuto eliminare Elsa. Nel corso delle prossime puntate in onda in Spagna, dunque, Isaac saprà finalmente chi è in realtà Antolina!