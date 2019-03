Il Segreto di Elsa, Alvaro scompare: tutta la verità sul matrimonio

Alvaro ed Elsa non si sposano più: anticipazioni Il Segreto sulla coppia

Il matrimonio di Elsa e Alvaro non verrà celebrato. Un grande colpo di scena! Stando alle anticipazioni spagnole de Il Segreto, la ragazza verrà piantata in asso proprio nel giorno delle sue nozze: una vera e propria pugnalata al cuore. C’è da dire, comunque, che Elsa aveva cominciato a dubitare sulla lealtà del ragazzo. Però, con la decisione di portarla all’altare, non avrebbe mai immaginato che si sarebbe tirato indietro. Non appena scoprirà che Alvaro è fuggito da Puente Viejo, crollerà. Marcela e Matias la soccorreranno e cercheranno in tutti i modi di scoprire come mai quel ragazzo abbia deciso di deludere Elsa. Successivamente tutte le persone a lei care si mobiliteranno per capire dove si è cacciato Alvaro.

Il Segreto anticipazioni spagnole: che fine ha fatto Alvaro?

Le anticipazioni de Il Segreto continuano. Elsa si farà forza e confesserà a tutti gli invitati che non ci sarà nessun matrimonio. E il motivo è scioccante: Alvaro è scomparsa nel nulla! Sì, non lascerà tracce e qualcuno comincerà a sospettare che gli sia successo qualcosa di grave. Forse non è sparito davvero e c’è stato un personaggio misterioso che ha fatto di tutto per allontanarlo da Elsa? Tutto questo succederà mentre Fernando deciderà di lasciare Puente Viejo: ma prima farà una confessione sconvolgente a Maria.

Spoiler puntate future Il Segreto: ecco cosa c’è da sapere

Elsa si convincerà che Alvaro è uno sporco bugiardo. Ma qual è la verità? Intanto la ragazza riceverà la visita di Isaac, al quale dovrà raccontare tutta la verità. Dopo quest’episodio, è facile prevedere che qualcosa cambierà nel rapporto fra Isaac ed Elsa. Alvaro si rifarà vivo? Tra i personaggi che non vedremo di sicuro più c’è Fe, che ha dovuto prendere una decisione difficile.