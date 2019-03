Anticipazioni Il Segreto, Fernando lascia Puente Viejo: l’addio a Maria

Fernando abbandona Il Segreto, anticipazioni spagnole sull’addio a Maria

Fernando Mesia è realmente intenzionato a lasciare per sempre Puente Viejo. Stando alle ultime anticipazioni de Il Segreto, deciderà di sparire per poter permettere a Maria Castaneda di sentirsi libera di fare ciò che vuole. Fernando sa bene che, stando nel paesino, rischia seriamente di impazzire per colpa della giovane, visto che non corrisponde il suo stesso sentimento. Maria e Fernando si diranno quindi addio. Termina un altro capitolo a Il Segreto oppure dobbiamo aspettarci qualche (brutta) sorpresa? Sì, Fernando è cambiato… ma non completamente. E potremmo presto assistere a qualche sua azione da vero folle!

Il Segreto anticipazioni future: il discorso di Fernando

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto ci rivelano che Fernando riuscirà a ritagliarsi un momento d’intimità con Maria, alla quale dirà testuali parole: “Ormai i miei giorni a Puente Viejo sono contati”, e le confesserà che non si rivedranno mai più. Non riesce più ad accettare un amore non corrisposto e questa è l’unica decisione che potrebbe prendere per ritrovare la felicità. Maria resterà senza parole: non si sarebbe mai aspettata una confessione del genere e nemmeno una trasformazione di quel tipo da parte di quell’uomo che, in passato, è stato uno dei suoi peggior aguzzini.

Fernando e Gonzalo torneranno a Il Segreto?

Mentre in Italia Antolina rischia di morire, in Spagna Fernando farà armi e bagagli per recarsi in un posto lontanissimo da Puente Viejo. Non vorrà mai più rivedere Maria. Le loro strade non si incroceranno mai più? Come Maria è ritornata dopo una lunga assenza così potrebbe ritornare Fernando, magari con un carico di buoni propositi… o di piani diabolici? Gonzalo continua invece a essere “il grande assente”. Dopo averlo visto in alcune puntate de Il Segreto, adesso sembra essere scomparso nel nulla. Anche lui ci sorprenderà o dovremmo definitivamente liberarci della speranza di rivederlo con Maria?