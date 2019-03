Anticipazioni Il Segreto dal 10 al 15 marzo 2019: Antolina muore?

Il Segreto, anticipazioni settimanali: Antolina tenta il suicidio!

Cosa ci rivelano le anticipazioni de Il Segreto dal 10 al 15 marzo 2019? Ormai le morti, a Puente Viejo, non sorprendono più. La prossima che tenterà il suicidio sarà Antolina: berrà un intruglio di erbe velenose dopo aver saputo che Isaac ha annullato il loro matrimonio. Antolina si salverà solo grazia all’intervento di Elsa! Quest’ultima capirà di essere di troppo e che porta solo dolore nella vita di Antolina così, seguendo il consiglio di Isaac, deciderà di lasciare il paesino. Anche se comincerà a dubitare di Antolina: e se ha fatto tutto questo solo per sposarsi con Isaac e per allontanarla così per sempre da loro?

Puntate Il Segreto dal 10 al 15 marzo 2019: il piano per salvare Francisca e Raimundo

Il dottor Zabaleta avrà delle notizie positive per Isaac: la sua futura moglie non ha perso il bambino e si riprenderà completamente in breve tempo. Nel frattempo, Fernando Mesia metterà a punto un piano per liberare Francisca e Raimundo dalla clinica di Fulgencio. Prudencio però scoprirà che anche Fernando è stato internato in quella clinica e che ha tentato più volte il suicidio. Cos’avrà mai in mente di fare il giovane Mesia? Stando alle anticipazioni settimanali de Il Segreto, anche Julieta si impegnerà per salvare la coppia e giurerà vendetta a Prudencio per quello che ha fatto a Saul e per averla presa in giro per tutto quel tempo. Inoltre, nelle nuove puntate, si farà più chiarezza sul passato di Don Berengario.

Anticipazioni Il Segreto, Adela sta di nuovo male

Carmelo assumerà una nuova insegnante per permettere ad Adela di riprendersi più velocemente, ma lei vi si opporrà. Cercherà di tornare alla vita di prima, ma avrà un altro malore! Cosa le succederà ancora? Le anticipazioni future de Il Segreto ci permettono di capire che dovrà attraversare un altro periodo difficile, come quello di Fe, che sarà costretta ad abbandonare per sempre Puente Viejo.