Il Segreto, Don Berengario ha un fratello gemello? La verità

Fratello gemello di Don Berengario, anticipazioni Il Segreto

A Puente Viejo tutti si chiederanno se Don Berengario abbia un fratello gemello, ma – prima di pensare a questo – crederanno che il parroco possa avere una storia clandestina! Dolores sarà la prima a diffondere il pettegolezzo (ovviamente): non appena vedrà una donna buttarsi al collo dell’uomo di chiesa, immediatamente griderà allo scandalo, convinta che abbia una relazione proprio con quella signora. Qual è la verità? Giungerà a Puente Viejo Magdalena, un’anziana signora in cerca di suo marito. E non appena vedrà Don Berengario sarà la persona più felice del mondo… è lui suo marito!

Il Segreto, Don Berengario ha una moglie?

Magdalena gli dirà che finalmente lo ha ritrovato, ma Don Berengario non riuscirà proprio a capire di cosa parla. Non ha mai avuto una moglie né vorrà mai averla per via del suo voto di castità. Si accorgerà che la donna ha dei momentanei vuoti di memoria: è ancorata al passato e dimentica in fretta quello che le succede nel presente. Don Berengario, ben capendo il problema della signora, deciderà di starle accanto, non dando troppa importanza alle malelingue sul suo conto.

Anticipazioni Il Segreto della settimana: la verità su Berengario e Armando

Ma il colpo di scena arriva adesso: giungerà a Puente Viejo il fratello gemello di Don Berengario! Le anticipazioni future de Il Segreto ci rivelano che Armando farà la sua comparsa nel paesino per poter riabbracciare Magdala, sua moglie. Sarà identico al parroco e tutti crederanno che siano fratelli. Armando ha semplicemente i capelli più grigi dei suoi. Ma, per il resto, non hanno nulla di diverso. Armando spiegherà che sua moglie è affetta da una malattia che non le permette di vivere nel presente: ha creduto che Berengario fosse suo marito perché, in passato, suo marito gli somigliava ancora di più! Berengario e Armando non sono fratelli: sono due sconosciuti identici.