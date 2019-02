Anticipazioni spagnole Il Segreto, Fe lascia per sempre Puente Viejo

Il Segreto anticipazione spagnole, l’addio di Fe

Non vedremo mai più Fe? Stando alle anticipazioni spagnole de Il Segreto, la donna lascerà per sempre Puente Viejo. Una decisione sofferta, è vero, ma inevitabile. La sua vita è continuamente messa in pericolo da un personaggio misterioso che avrà intenzione di ammazzarla. Mauricio sarà sempre dalla sua parte e deciderà di assecondare il suo volere, anche se vedrà crollare il futuro che aveva immaginato insieme a lei lontano da quella città che causa solo tragedie. L’addio di Fe e Mauricio sarà straziante. Fe penserà a lungo prima di prendere la decisione definitiva di abbadonare tutte quell persone per lei più speciali. Ma lo dovrà fare per forza.

Fe lascia Il Segreto: ecco il motivo

Abbiamo saputo che Fe morirà a Il Segreto. Ma qual è la verità? Farà tutto parte di un piano che si concluderà con la dipartita della donna. A facilitarle la fuga ci penserà Francisca Montenegro, alla quale Mauricio giurerà fedeltà eterna; ma a convincerla davvero sarà Raimundo Ulloa che, dopo aver saputo quello che ha fatto contro Roberto e Maria, le chiederà di farsi perdonare aiutando Fe. Le anticipazioni de Il Segreto dalla Spagna ci danno la conferma che Fe andrà via davvero e che non ritornerà più… o forse la rivedremo quando le acque si saranno calmate?

Mentre in Italia le anticipazioni settinali de Il Segreto ci fanno sapere che fine hanno fatto Francisca e Raimundo, quelle spagnole ci fanno capire che la Montenegro non se la passerà per niente bene. Roberto la metterà con le spalle al muro, confessando a Maria tutto quello che la sua madrina ha fatto: ha tentato di corromperlo con del denaro pur di vederlo lontano anni luce da lei! Cosa farà a questo punto Maria? Deciderà di bruciare tutti i ponti con la Montenegro?