Il Segreto anticipazioni spagnole, Francisca contro Maria: Roberto deve scomparire!

Anticipazioni Il Segreto dalla Spagna: Francisca disposta a far di tutto per far scomparire Roberto!

Francisca Montenegro si ostinerà a controllare la vita di Maria Castaneda! Le anticipazioni spagnole de Il Segreto sono chiare: vorrà allontanare per sempre dalla figlioccia Roberto, l’uomo che si è perdutamente innamorato di lei. Vorrà fare di tutto affinché la lasci, anche proporgli una cifra spropositata. Accetterà? Non conosciamo a fondo questo personaggio, visto che è entrato in scena da poche settimane in Spagna, ma di una cosa siamo certi: del profondo sentimento che prova nei confronti di Maria. Non la tradirebbe mai e non la lascerebbe sola. La sua decisione lascerà senza parole la Montenegro. Anche perché farà qualcosa di inaspettato!

Maria e Roberto si lasciano? Francisca ha un piano

Oltre a declinare la proposta della nobildonna, Roberto le farà sapere che ha acquistato la banca in cui lei ha il denaro ottenuto da parte della sua tenuta. Francisca si è fatta ufficialmente un altro nemico! Roberto, senza perder altro tempo, avvertirà Maria delle cattive intenzioni della matrona e questo non farà altro che rattristare la giovane: era convinta che fosse cambiata e invece… Maria si allontanerà nuovamente dalla Montenegro e, col tempo, anche da Roberto perché ama ancora Gonzalo: ritornerà presto da lui? Stando alle anticipazioni future del Segreto, attraverserà un periodo di grandissima confusione.

Anticipazioni future Il Segreto: importanti cambiamenti a Puente Viejo

Maria non sarà l’unica a passare delle brutte giornate. Mauricio dovrà accettare la morte di Fe: ma cosa è successo davvero? Nuovi personaggi arriveranno a Puente Viejo e altri invece lasceranno il paesino per sempre… o forse no? Le sorprese sono sempre dietro l’angolo e potremmo rivedere presto anche Gonzalo. Molti sperano che possa sbocciare di nuovo l’amore tra Maria e Gonzalo de Il Segreto, ma Fernando potrebbe dimostrare la parte più malvagia di sé: questa volta non vuole lasciarsi sfuggire la sua amata!