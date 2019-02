Il Segreto, Fe muore in Spagna: anticipazioni su cosa le succederà

Il Segreto anticipazioni spagnole, Fe muore ammazzata da un personaggio del suo passato

Un altro colpo di scena! Le anticipazioni de Il Segreto ci rivelano che Fe morirà. Proprio quando crederà di poter attraversare un periodo di serenità, un terribile assassino si parerà sulla sua strada e la ucciderà a sangue freddo. Il dolore distruggerà Mauricio, che giurerà vendetta! Fe e Mauricio avrebbero potuto costruire insieme un futuro stupendo: c’erano tutti i presupposti per farlo. Entrambi avevano chiuso tutti i conti con i fantasmi del passato ed erano sul punto di cominciare una nuova storia. La morte di Fe de Il Segreto sarà imprevista e il pericolo comincerà a emergere solo quando la donna capirà che un losco figuro vorrà strapparle tutti i suoi averi… Ma chi è questo omicida? E perché punterà proprio la povera Fe?

Qual è il segreto di Fe? La confessione a Mauricio

Stando alle anticipazioni spagnole de Il Segreto, Fe racconterà a Mauricio una verità che avrebbe voluto tenere per sempre con sé, per non far preoccupare troppo il suo unico grande amore. Gli dirà che Faustino – un collaboratore del bordello presso cui Fe ha lavorato in passato – la sta cercando in lungo e in largo per poter privarla del suo capitale. Mauricio e Raimundo decideranno di aiutare Fe e le diranno che, per sbarazzarsi definitivamente di lui, dovrà consegnargli il denaro. Fe accetterà le richieste di Faustino, che però le dirà che dovrà essere lei stessa a dargli il malloppo. La sua vita è in pericolo così come quella di Adela, che combatterà contro un problema che sembra irrisolvibile.

Fe muore a Il Segreto, anticipazioni spagnole e future: ecco cosa succederà

Fe si presenterà all’incontro con Faustino. Lui non le lascerà via di scampo. Le punterà una pistola contro e premerà il grilletto! Alcuni attimi dopo, Mauricio solleverà il corpo senza vita della sua amata e si lascerà andare a un pianto disperato. Le anticipazioni future de Il Segreto, inoltre, ci rivelano che Mauricio si vorrà mettere sulle tracce di Faustino per farsi giustizia da sé. Ma Fe è veramente morta? Potrebbe far parte tutto di un piano. Mentre si cercherà di far chiarezza sulla morte dell’ex domestica di Francesca, si avranno nuove notizie su Emilia e Alfonso!