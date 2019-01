Anticipazioni spagnole Il Segreto, Adela muore? Carmelo disperato

La morte di Adela nelle nuove puntate de Il Segreto? Una notizia tragica: anticipazioni future spagnole

Adela muore a Il Segreto? Anticipazioni spagnole non mancano e ci permettono di capire cosa succederà a questo personaggio. Per lei, le difficoltà non finiranno mai e dovrà combattere duramente per restare in vita… ci saranno anche dei momenti di grande sconforto durante i quali penserà che sia giusto mollare perché non vorrà far soffrire maggiormente Carmelo. Quest’ultimo non la lascerà un attimo sola e dimostrerà ancora una volta quanto forte sia il suo amore nei suoi confronti. Sarà lui, infatti, a convincerla a non demordere, a lottare ancora. Il supporto ricevuto da Carmelo aiuterà la donna ad avere più forza per sconfiggere la morte. Riuscirà a farcela? Siamo abituati alle notizie tragiche, meno ai lieto fine. Adela quindi potrebbe uscire di scena, anche perché il dottor Zabaleta darà a Carmelo degli aggiornamenti sullo stato di salute della moglie che lo faranno sprofondare nella disperazione.

Adela muore o riesce a sopravvivere? Spoiler spagnoli: le parole di Zabaleta

Stando alle anticipazioni spagnole de Il Segreto, Zabaleta sarà chiaro con Carmelo: Adela rischierà di morire entro ventiquattr’ore. Avrà solo il 50% di possibilità di farcela. In pericolo di vita anche Prudencio, che comincerà a pentirsi per tutto il male che ha fatto. Ma cosa sta succedendo precisamente ad Adela de Il Segreto? La scheggia nel suo cervello si sposterà e questo scatenerà delle gravi crisi. La prossima potrebbe esserle fatale. Carmelo potrà solo pregare.

Anticipazioni settimanali Il Segreto dalla Spagna: novità sulla trama

Mentre Carmelo e Adela de Il Segreto potranno semplicemente sperare di riuscire a essere nuovamente felici, abbiamo scoperto nuove anticipazioni su Alfonso ed Emilia: sapevate che questa coppia nasconde qualcosa di sorprendente? Sempre più in difficoltà Francisca Montenegro: nelle prossime puntate de Il Segreto, Raimundo sarà terribilmente preoccupato per la sua sorte. Arrivati a questo punto, non ci resta che sapere quale sarà il destino di Adela. Morirà a Il Segreto? O Aurora Guerra troverà un altro modo per farla uscire di scena?